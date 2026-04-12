La Global Sumud Flotilla zarpa de Barcelona: Una misión civil histórica en apoyo a Palestina

La Global Sumud Flotilla, una iniciativa sin precedentes, parte de Barcelona con el objetivo de brindar apoyo a Palestina, enfrentándose a los desafíos de la guerra y la inacción internacional. La misión, que involucra a más de 70 embarcaciones y un millar de participantes, busca romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria, además de visibilizar la situación en Gaza.

El Moll de la Fusta se ha transformado en el epicentro de un acontecimiento histórico: el nuevo lanzamiento de la Global Sumud Flotilla , una iniciativa que, tras un ligero retraso debido a las condiciones meteorológicas, se prepara para surcar las aguas internacionales. Esta misión, mucho más que una simple operación humanitaria, es considerada por sus impulsores como la mayor misión marítima civil de la historia en apoyo a Palestina .

Su objetivo principal es convertir meses de sufrimiento y dolor en una acción coordinada a nivel mundial. La flotilla, compuesta por más de 70 embarcaciones, reunirá a un millar de participantes de diversas partes del mundo. Aunque los barcos ya han zarpado del Puerto de Barcelona, su viaje a aguas internacionales se pospondrá hasta mediados de semana, en respuesta al temporal. \Entre las embarcaciones participantes, destacan nombres emblemáticos como el Arctic Sunrise de Greenpeace y el barco de Open Arms, ambos aportando su valiosa experiencia técnica, su capacidad de respuesta ante emergencias y una arquitectura de salvaguarda civil diseñada para proteger a los activistas de posibles interferencias. Òscar Camps, director de Open Arms, ha manifestado su firme apoyo, criticando duramente a la Unión Europea por lo que considera una falta de compromiso con los derechos humanos. El ambiente en la presentación de la flotilla combinó emoción y denuncia social. Los oradores, provenientes de Gaza, Líbano, Indonesia y el norte de África, compartieron un relato unificado: el colapso de las rutas de ayuda y la inacción de los estados han empujado a la sociedad civil a tomar el relevo. El Comité Directivo de la flotilla ha subrayado que Barcelona se ha convertido en el punto de encuentro entre el duelo y la acción, destacando el inaceptable coste de la inacción: la pérdida de vidas palestinas. La Global Sumud Flotilla ha sido concebida con una estrategia especialmente adaptada a un contexto de guerra e inestabilidad regional. Sus organizadores dejan claro que no navegan 'a pesar' de la guerra, sino 'a causa' de ella. Denuncian que, mientras la atención mundial se desvía hacia otros escenarios, el asedio a Gaza se ha intensificado, empleando el hambre como arma y destruyendo infraestructuras vitales. La misión se fundamenta en cuatro exigencias políticas esenciales para influir en las instituciones internacionales. \Estas incluyen la apertura de un corredor marítimo y terrestre permanente bajo liderazgo palestino y supervisión internacional, el cese inmediato del suministro de armas y la suspensión de acuerdos que fortalezcan las relaciones con Israel, y la exigencia de rendición de cuentas completa por el genocidio, incluyendo la ejecución de las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu. Paralelamente al inicio de la misión, se ha lanzado la campaña 'We Rise', una iniciativa internacional y sincronizada que busca amplificar la movilización global. Sus organizadores reconocen que el bloqueo no es solo marítimo, sino que se sustenta en una 'máquina de guerra' global impulsada por alianzas políticas. La campaña tiene como objetivo extender la movilización a nivel mundial a través de diversas acciones, desde interrupciones dirigidas a las cadenas de suministro de armas hasta boicots económicos y campañas políticas. Además, se han anunciado dos convoyes terrestres que intentarán romper el asedio desde el norte de África y Asia, transformando la flotilla en una operación integral. No obstante, la operación no está exenta de riesgos. Amnistía Internacional ha emitido una alerta instando a los estados a garantizar el paso seguro de los barcos y advirtiendo contra posibles interceptaciones ilegales, detenciones arbitrarias y abusos. Jaume Asens, eurodiputado de los Comuns, ha solicitado a la Comisión Europea que organice una misión naval conjunta para proteger la libertad de navegación en aguas internacionales, incluso sugiriendo que una fragata militar acompañe a los barcos





publico_es / 🏆 5. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Global Sumud Flotilla Palestina Gaza Ayuda Humanitaria Activismo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Global Sumud Flotilla zarpa de Barcelona para desafiar el bloqueo de GazaUna flotilla internacional, con 100 embarcaciones y 3.000 participantes, parte este domingo desde Barcelona con el objetivo de romper el bloqueo israelí sobre Gaza. La misión combina la acción marítima con movilizaciones terrestres de solidaridad y presión ciudadana.

Read more »

La Flotilla Global Sumud retrasa su partida a Gaza por el mal tiempoLa misión humanitaria, compuesta por 40 embarcaciones y 300 participantes de 70 países, aplaza su salida hacia Gaza debido a las previsiones meteorológicas adversas en el Mediterráneo. Los organizadores buscan romper el bloqueo israelí y denunciar la complicidad internacional.

Read more »

Teresa Ribera en Barcelona, Flotilla aplazada y endurecimiento de multas ferroviariasLa vicepresidenta Teresa Ribera interviene en Barcelona. Una flotilla humanitaria aplaza su salida por mal tiempo. Se anuncia un endurecimiento de multas por vandalismo ferroviario en Cataluña.

Read more »

La Global Sumud Flotilla Adapta su Partida desde Barcelona por Razones ClimáticasDebido a las malas condiciones meteorológicas, la Global Sumud Flotilla, que busca romper el bloqueo sobre Gaza, ha modificado su ruta de salida desde Barcelona. La flotilla espera zarpar hacia aguas internacionales en los próximos días.

Read more »

Los miembros de Global Sumud Flotilla denuncian que 'los gobiernos han fallado' a Gaza y llaman a que se actúe¿Qué han dicho?: La activista Sümeyra Akdeniz Ordu ha lamentado que el pueblo de Gaza 'ha sido depurado y borrado en el amplio sentido de la palabra'. 'Hay que decir alto y claro que esto es un genocidio y los estados y las instituciones han fallado', ha criticado.

Read more »

Las condiciones meteorológicas impiden que la flotilla inicie la travesía este domingoLa Global Sumud Flotilla partirá de Barcelona hoy pero no se adentrará en aguas internacionales por las condiciones meteorológicas.

Read more »