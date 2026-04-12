La Global Sumud Flotilla Adapta su Partida desde Barcelona por Razones Climáticas

Debido a las malas condiciones meteorológicas, la Global Sumud Flotilla, que busca romper el bloqueo sobre Gaza, ha modificado su ruta de salida desde Barcelona. La flotilla espera zarpar hacia aguas internacionales en los próximos días.

La Global Sumud Flotilla , inicialmente prevista para zarpar este domingo hacia aguas internacionales desde el Moll de la Fusta del Port Vell de Barcelona con el objetivo de romper el bloqueo sobre Gaza y llevar ayuda humanitaria , ha modificado sus planes debido a las adversas condiciones meteorológicas.

En una rueda de prensa previa al evento de partida, los activistas de la Flotilla anunciaron que, en lugar de emprender la travesía hacia Sicilia como era su intención inicial, las embarcaciones permanecerán amarradas en otro puerto dentro de la ciudad de Barcelona. Thiago Ávila, miembro de la organización, explicó que la decisión se tomó tras evaluar las previsiones climáticas, que impiden una navegación segura hacia mar abierto. Aunque no se reveló la ubicación exacta del puerto alternativo, se justificó la discreción por razones de seguridad. La expectativa es que, en un plazo de uno o dos días, una vez que las condiciones meteorológicas mejoren, la Flotilla pueda retomar su ruta hacia aguas internacionales. \La Global Sumud Flotilla, compuesta por aproximadamente 70 embarcaciones y más de 1.000 participantes provenientes de 70 países, ha organizado una serie de eventos durante todo el fin de semana en el Moll de la Fusta para despedir la flota desde Barcelona. Estos eventos incluyen música y otras actuaciones, creando un ambiente de apoyo y solidaridad. La iniciativa cuenta con el respaldo de diversas organizaciones y personalidades, entre ellas la ONG Proactiva Open Arms, liderada por Òscar Camps, y el barco Arctic Sunrise de Greenpeace. Òscar Camps, en sus declaraciones, enfatizó la importancia de la misión, destacando que la Flotilla transporta no solo ayuda humanitaria sino también la esperanza de una humanidad que considera menguante en Europa. Saif Abukeshek, otro portavoz de la Flotilla, subrayó que el viaje hacia Gaza es un deber, al tiempo que instó a la movilización global. Eva Saldaña, directora de Greenpeace en España, resaltó la interconexión entre la protección del planeta y la defensa de los derechos humanos. La expedición cuenta con la participación de una cuarentena de catalanes, entre ellos la exalcaldesa de Montcada i Reixac Laura Campos (Comuns) y los activistas Ariadna Masmitjà 'Masmi' y Jordi Gassiot.\La misión de la Global Sumud Flotilla tiene como objetivo principal romper el bloqueo israelí sobre Gaza, una franja costera palestina sometida a restricciones de movimiento y acceso. La flotilla busca transportar ayuda humanitaria, incluyendo suministros médicos y otros bienes esenciales, a la población gazatí, que sufre las consecuencias del bloqueo. Además de la entrega de ayuda, la flotilla tiene la intención de poner de relieve el conflicto palestino en la arena internacional, sensibilizando a la opinión pública sobre la situación humanitaria y política en la región. Los organizadores esperan que la acción tenga un impacto significativo en la visibilidad del conflicto y presione a los actores relevantes para que tomen medidas que mejoren las condiciones de vida de los palestinos en Gaza. La elección de Barcelona como punto de partida refleja el apoyo de la ciudad y de la sociedad catalana a la causa palestina y el deseo de visibilizar la situación a nivel internacional. La demora en la salida no disminuye la determinación de los participantes, que esperan aprovechar la espera para fortalecer la red de apoyo y coordinación, asegurando el éxito de la misión una vez que las condiciones lo permitan





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