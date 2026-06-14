La gerontocracia en la política actual: ¿por qué hay tantos líderes mayores?

Análisis sobre la presencia de líderes políticos de edad avanzada en el mundo, explorando factores como la experiencia, la ventaja en procesos de preselección, la financiación de campañas y los cambios demográficos y científicos que permiten una mayor longevidad con buena salud.

El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Lille, Francia, ha estudiado la gerontocracia y explica a RTVE Noticias que el hecho de que en la actualidad haya tantos líderes políticos mayores se debe a que el dirigente, a menudo el dictador, accedió al puesto en su juventud y ha envejecido en el cargo, como ocurre con Biya en Camerún.

En democracias, como la de Estados Unidos, que se decantan por un presidente anciano, como ocurrió con el demócrata, no es que los votantes prefieran líderes más viejos, ya que tanto en la realidad como en experimentos, los electores suelen optar por aspirantes más jóvenes si se comparan candidatos. Hay que mirar la etapa previa a las elecciones, la preselección de los aspirantes, porque normalmente se trata de un proceso donde los mayores, y especialmente los hombres, están en ventaja porque, lo que puede llevar tiempo conseguir.

Además, los ancianos pueden sacar mayor provecho de los fondos a su alcance debido a que su red de apoyo es más longeva y gastan menos dinero, al no tener hijos menores de edad o grandes inversiones que acometer por regla general, subraya Magni-Berton. Recuerda, en declaraciones a RTVE Noticias, que líderes mayores ha habido siempre y que las democracias suelen generar gerontocracias, porque, por regla general, para llegar a un puesto de poder se necesita experiencia.

A esto se suman dos factores. Sobre la diferencia entre generaciones pone el ejemplo del Brexit: Cuando el Brexit ocurrió, pensé Oh no Toda la gente mayor ha votado a favor, dice Carney.

Pero luego, analizando los datos, descubrió que no era tanto que los más viejos apoyaran más la salida del Reino Unido de la UE, sino que fueron ellos quienes acudieron a las urnas, y dentro de eso hay una brecha de género enorme, reflexiona la experta, quien destaca la importancia de que si no lo hacen no van a estar representadas.

Desde el punto de vista científico, los tiempos han cambiado y el hecho de que líderes como Trump, Xi o Putin se muestren pletóricos de energía en el ejercicio de sus funciones tiene que ver con los avances que se han experimentado en los últimos años, señala a RTVE Noticias el jefe del grupo de Epigenética del Hospital de Sant Pau y catedrático de genética de la Universidad de Barcelona, quien detalla que esto no tiene tanto que ver con los genes, ya que la genética humana no ha tenido tiempo suficiente para cambiar, como con la epigenética y el entorno.

Explica que todos esos líderes y la población en general vive más tiempo, con un promedio de 85 años, y además, con buena calidad de salud. El doctor Esteller habla de un fenómeno de envejecimiento saludable, personas que viven más allá de los 85 años. El presidente de Camerún, Paul Biya, el líder más longevo, vota en las elecciones de octubre de 2015 en su país.

Ahí, la jubilación a los 60 o 65 es ya más compleja, porque mucha gente, aunque no todo el mundo evidentemente, se siente activa, aunque es gente con un trabajo que no requiere de un esfuerzo físico especial, matiza. Este científico también se refiere a cómo la tecnología ha cambiado la forma de acceder a la información, ya que antes tenías que ir al otro pueblo para enterarte de algo y ahora lo puedes poner en el ordenador y enterarte fácilmente de qué está pasando en otro sitio.

Para Magni-Berton, no hay grandes diferencias en la actuación de los gobernantes en función de su edad, pero sí alguna, como que la gente mayor es menos performativa y la economía es un poco menos eficiente, por lo que es bueno tener a alguien más joven, aunque en general lo importante es tener un dirigente que represente a la población independientemente de la demografía. En el caso de las dictaduras, se da la circunstancia de que la gente suele esperar hasta el final, mientras que si hay un líder joven, uno es más impaciente; esto es específico de las dictaduras.

En democracia, continúa Magni-Berton, la idea de la reelección está concebida para evitar esto, una guerra civil, por lo que en este caso la edad no es tan importante, pese a que puede tener algo de efecto, ya que el gobernante puede ser reelegido varias veces, dado que quien está en el poder tiene ventaja en algunos sitios. Esto puede llegar a ser un problema, y se menciona el caso de China, donde los presidentes suelen permanecer en el puesto por largo tiempo.

Por ese motivo, algunos países tienen límites de edad, aunque Magni-Berton se muestra más partidario de que haya límites de mandato, más que de edad, como los que hay en algunos países de Centroamérica o en Estados Unidos





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