La Generalitat alcanza un acuerdo con CCOO Educació y UGT para mejorar la remuneración de los docentes

La Generalitat de Cataluña ha alcanzado un acuerdo con CCOO Educació y UGT para mejorar la remuneración de los docentes y reforzar la escuela inclusiva. El acuerdo incluye un aumento de la remuneración de los docentes, la creación de nuevos espacios de seguimiento y la eliminación de entrevistas.

La Generalitat de Cataluña ha alcanzado un acuerdo con CCOO Educació y UGT para mejorar la remuneración de los docentes y reforzar la escuela inclusiva.

El acuerdo, firmado en marzo, supone un punto de inflexión tras una década de malestar acumulado en el sistema educativo. La Generalitat defiende que ha puesto toda la determinación y los recursos para recuperar la educación pública que Cataluña merece y situar a los docentes catalanes entre los mejores de Europa. El acuerdo incluye un aumento de la remuneración de los docentes, con una mejora que alcanzaría los 599,50 euros en Primaria y los 633,58 euros en Secundaria hasta 2029.

Además, se convocarán 5.000 plazas de cátedra de secundaria en dos años: 2.500 en 2027 y otras 2.500 en 2028, con el objetivo de reforzar la carrera profesional docente. El acuerdo también prevé la creación de nuevos espacios de seguimiento sobre infraestructuras, climatización y currículo, así como la eliminación de entrevistas y la limitación de las plazas perfiladas a un máximo del 3%.

Sin embargo, el pacto no contó con el apoyo de CGT Ensenyament, que abandonó la reunión antes de su finalización y rechazó suscribir el preacuerdo. La consellera fue objeto de críticas y reclamó su dimisión. La situación en el sistema educativo catalán sigue siendo compleja y el acuerdo alcanzado no resuelve todos los problemas.

Sin embargo, es un paso importante hacia la mejora de la educación pública en Cataluña





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