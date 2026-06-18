La gastronomía sostenible como palanca estratégica para España: más allá del plato

Análisis sobre la necesidad de transformar el sistema alimentario español hacia la sostenibilidad integrada, destacando la importancia de una visión conjunta de producción, industria, distribución y consumo para preservar el liderazgo gastronómico y convertirlo en ventaja competitiva.

El texto analiza la necesidad de ampliar la perspectiva sobre la alimentación más allá del plato, focusing en la sostenibilidad del sistema alimentario completo. Explica que, aunque España cuenta con una despensa excepcional, tradición culinaria y una industria competitiva, este liderazgo no puede darse por sentado ante presiones como la escasez de recursos, volatilidad de precios, emisiones y regulación europea.

La sostenibilidad no es una moda, sino una condición inherente a la gastronomía española basada en el producto y el territorio. Se señala que faltan metodología y consistencia, como en Francia, donde la gastronomía es un activo estratégico. Para las empresas, la sostenibilidad implica anticipar riesgos, ganar eficiencia, reforzar cadenas de suministro, innovar y construir relaciones sólidas; bien gestionada, es una ventaja competitiva, no un coste.

Se identifican dos errores comunes: depender solo del consumidor final y abordar la sostenibilidad como acciones aisladas. Las compañías pueden escalar soluciones, incorporar criterios ambientales en compras, colaborar con el sector primario y hacer pedagogía. La transición requiere empresas tanto comprometidas como competitivas. Cada decisión en la cadena afecta la calidad del producto, la resiliencia territorial, la salud, el uso de recursos y la diferenciación internacional.

La Real Academia de Gastronomía y Forética coinciden en que la gastronomía sostenible debe ser una palanca de futuro para España, preservando la riqueza culinaria y generando valor económico, social y ambiental. Se debe comprender el impacto de cada etapa: qué se produce, cómo se transforma, compra, transporta, cocina, comunica y qué se hace con los residuos. El futuro dependerá de convertir la aspiración compartida en una estrategia empresarial real, medible y transformadora





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