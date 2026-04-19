La Fuente de Mercurio Olvidada: El Legado Rescatado de Enrique Arévalo Cruz en el Pabellón Español de París 1937

Un hallazgo digital desvela la autoría original de la icónica fuente de mercurio presentada en el Pabellón de España en la Exposición Internacional de París de 1937, obra del escultor Enrique Arévalo Cruz, trágicamente asesinado al inicio de la Guerra Civil. La escultura, creada en 1929 para la Exposición de Barcelona, fue enviada a París y posteriormente adaptada por Alexander Calder, cuyo trabajo ha eclipsado la contribución de Arévalo.

La impactante fuente de mercurio que el Gobierno republicano exhibió en el Pabellón de España durante la Exposición Internacional de París en 1937 esconde una historia insospechada, una narrativa hasta ahora velada donde emerge el nombre del escultor madrileño Enrique Arévalo Cruz . Su legado, marcado por un trágico final al ser asesinado en Madrid por milicias gubernamentales en agosto de 1936, ha permanecido eclipsado hasta ahora.

Lo que pocos sabían es que esta pieza, que cautivó a los visitantes en la capital francesa, tuvo su génesis en la Exposición Internacional de Barcelona en 1929, donde fue concebida por Arévalo Cruz. Precisamente esa misma fuente fue la que, años después, el Gobierno republicano decidió enviar a París para el Pabellón de España, y que finalmente serviría como base para la célebre obra del artista estadounidense Alexander Calder. El descubrimiento de esta pieza fundamental en el rompecabezas histórico se ha hecho posible gracias a vistik.es, una nueva herramienta digital de búsqueda en archivos que ha permitido desenterrar y conectar esta información, haciendo justicia, noventa años después, a un gran escultor cuyo nombre fue injustamente borrado de la memoria de aquel pabellón legendario. Su obra, a pesar de su trágico destino y el de uno de sus hijos, también víctima de la contienda, se convirtió en el cimiento de una de las creaciones más emblemáticas del Pabellón de la República española. El Pabellón español en la Exposición de París de 1937, concebido por los arquitectos Josep Lluís Sert y Luis Lacasa, se erigió como un escaparate de la vanguardia artística y cultural republicana. Junto a la fuente de mercurio, albergó obras maestras como el 'Guernica' de Picasso, la escultura 'El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella' de Alberto Sánchez, 'Payés catalán en la revolución' de Joan Miró y 'La Montserrat' de Julio González, configurando un espacio de protesta y afirmación artística en un contexto de grave conflicto. Sin embargo, la idea de presentar una fuente de mercurio no nació en la mente de Alexander Calder. El impulso provino del entonces presidente del consejo de administración de las Minas de Almadén y Arrayanes, Marino Saiz Sánchez, un diputado socialista por Ciudad Real. En marzo de 1937, Saiz Sánchez solicitó formalmente al ministro de Hacienda, Juan Negrín, la autorización para trasladar la fuente de mercurio, que ya había sido expuesta con éxito en la Exposición Internacional de Barcelona en 1929, al Pabellón de España en París. La urgencia y la importancia que se le otorgaba a la presencia del mercurio de Almadén en la capital francesa se manifestaron en las comunicaciones de Saiz Sánchez. En un informe conservado en el Archivo Histórico Nacional, se revela que la motivación principal no era meramente artística, sino eminentemente comercial y estratégica, en un momento crítico en que las minas de Almadén se veían amenazadas por el avance de las tropas franquistas. "A toda costa y sin perder tiempo hay que organizar la presencia del mercurio de Almadén en el gran concurso de París", enfatizaba Saiz Sánchez a Negrín, subrayando la competencia que representaban los italianos en el certamen y la necesidad de asegurar un espacio para la exhibición del mineral. "Para ello –continuaba Saiz– se nos debe ceder un departamento del pabellón de España y con la ayuda o colaboración del Ministerio de Propaganda, debemos instalar la soberbia fuente de azogue que figuró en la exposición de Barcelona y que conservamos en Almadén en estado de perfecto funcionamiento". El compromiso de Marino Saiz Sánchez iba más allá de la solicitud; se ofrecía a organizar tanto el transporte como el montaje de la fuente en el Pabellón español. Para sufragar estos gastos, contaba con el respaldo financiero de la Casa Roura & Forgas, concesionaria exclusiva para la venta mundial del mercurio de Almadén, que había concedido una aportación de 150.000 francos. Las palabras del arquitecto Josep Lluís Sert, recogidas en una entrevista a Manuel Vicent publicada en 'El País' el 31 de octubre de 1981, arrojan luz sobre la llegada de la fuente a París, aunque con una imprecisión sobre su origen geográfico, confundiéndola con la de Sevilla cuando en realidad era la de Barcelona. Sert recordaba la llegada de la fuente en un camión y explicaba la trascendencia estratégica del mercurio en aquel periodo: "Un día se recibió un telegrama del presidente Negrín en que se nos decía que por cuestiones de política internacional había que dar importancia a la posible ocupación de las minas de mercurio de Almadén por las tropas franquistas. El mercurio era entonces un material estratégico, se utilizaba para baterías antiaéreas. En España estaba la famosa fuente de mercurio de la exposición, en el parque de María Luisa, en Sevilla, que era de piedra artificial con una cascada de mineral mediante un sistema de bombeo. El mercurio es carísimo y pesadísimo. Se trasladó con un camión a París con la orden expresa de Negrín de que había que darle prioridad en el pabellón". Sert confirmaba, además, que Alexander Calder se basó en esta estructura para su propia obra: "Sobre esa fuente trabajó Calder. Realizó una cascada de mercurio con formas abstractas y las pintó con alquitrán para que resaltara el relumbre de plata. Bajaba el mercurio y movía una varilla con el nombre de Almadén. Todas las mañanas, por el mercurio pasábamos el plumero, la gente echaba monedas y flotaban". Este testimonio evidencia cómo la visión comercial y estratégica de Saiz Sánchez, impulsada por la necesidad de la República, se entrelazó con la genialidad artística de Arévalo Cruz y la posterior intervención de Calder, creando una obra que, aunque atribuida en gran medida al artista estadounidense, tiene raíces profundas en la historia industrial y artística española y en la trágica figura de su creador original, Enrique Arévalo Cruz





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