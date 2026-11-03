La fortuna de Amancio Ortega supera los 125.000 millones en el ranking de Forbes

El empresario gallego lidera la lista de millonarios españoles con 125.200 millones de euros. La riqueza conjunta alcanza un récord de 300.530 millones impulsada por los mercados.

Amancio Ortega, Juan Roig y Sandra Ortega consolidan este año el podio de las grandes fortunas españolas. La nueva edición del ranking de Forbes revela que el patrimonio conjunto de los cien multimillonarios ha batido un nuevo récord histórico al alcanzar los 300.530 millones de euros. Esta cifra representa un incremento significativo del 16,1 por ciento con respecto al ejercicio anterior. Este crecimiento supera la tasa de inflación y duplica la expansión registrada el año pasado. La mejora patrimonial se atribuye directamente a la positiva evolución del mercado bursátil, al crecimiento económico general y a la revalorización de activos inmobiliarios y empresariales.

Amancio Ortega lidera la riqueza con 125.200 millones de euros

El empresario gallego Amancio Ortega, de 90 años, mantiene su posición hegemónica en la clasificación tras más de una década en la cima. Su fortuna individual ha aumentado un 13,9 por ciento en comparación con 2025. Este crecimiento le permite recuperar con fuerza lo que la corrección bursátil le había restado en el periodo previo. La fortaleza de su patrimonio se debe al excelente desempeño comercial de Inditex, el conglomerado textil que fundó. Ortega concentra ahora 125.200 millones de euros en su cuenta bancaria y patrimonial. Esta cantidad representa el 41,7 por ciento de toda la riqueza de la lista española total. Además, se consolida como el europeo más rico a día de hoy, superando a Bernard Arnault, propietario del Grupo LVMH.

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Sandra Ortega y Juan Roig completan el top tres nacional

El segundo puesto en el ranking de los más ricos de España sigue perteneciendo a la hija mayor de Amancio Ortega. Sandra Ortega se mantiene como la mujer más rica del país con una fortuna valorada en 11.500 millones de euros. Esta cifra representa casi una quinta parte del patrimonio femenino total del ranking. En tercera posición se sitúa el presidente ejecutivo de Mercadona, Juan Roig. Roig acumula una riqueza de 9.800 millones de euros. El banquero Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, ocupa el cuarto lugar con 8.100 millones de euros. Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, cierra el top cinco con 7.800 millones de euros. Estos datos reflejan la estabilidad de las familias empresariales tradicionales en la cumbre.

Relevo generacional y consolidación del poder económico

España se enfrenta al mayor relevo de herencias corporativas de su historia según el informe de Forbes. El recambio generacional será estructural pero el poder económico no cambiará de manos en el mercado abierto. Se prevé que la riqueza permanezca dentro de los mismos árboles genealógicos. La edad media de la lista ha subido hasta los 70 años. Esto ratifica que la consolidación de la riqueza en España sigue requiriendo décadas de acumulación paciente. Amancio Ortega es el veterano absoluto. Le siguen Miguel Fluxà Roselló, de 87 años, con 4.100 millones en Iberostar, y Juan Abelló, de 83 años, con 3.100 millones en Torreal. Los septuagenarios mantienen un peso clave en los primeros puestos. Destaca también Florentino Pérez, de 79 años, quien irrumpe con fuerza en el top diez general.

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Presencia femenina y nuevas incorporaciones al ranking

Las mujeres han afianzado su peso este año en la élite empresarial española. Ocupan el 26 por ciento de las posiciones del ránking. Las féminas más ricas suman 64.779 millones de euros, un 14 por ciento más que el año pasado. En el sexto puesto global y segundo entre mujeres se encuentra Hortensia Herrero, vicepresidenta de Mercadona. Su riqueza está valorada en 5.550 millones de euros. Una de las grandes novedades es el desembarco de Fernando Masaveu en el puesto 30. Entra con 1.700 millones de euros, la mayor irrupción desde 2021. También destacan José Manuel Cortizo en el puesto 76 con 750 millones, y Enrique Riquelme, del Grupo Cox, en el 90 con 620 millones. Riquelme es el más joven de la lista con 37 años. Ana Botín debuta en el puesto 97 con 550 millones.

Distribución geográfica y criterios de valoración patrimonial

Madrid se consolida como el territorio con más fortunas de la lista. Cuenta con un total de 33 multimillonarios y una riqueza conjunta de 54.600 millones de euros. Cataluña le sigue con 26 fortunas y 33.040 millones de euros. Sin embargo, Galicia sigue siendo la comunidad que más dinero acumula. Alcanza los 147.050 millones de euros entre cinco fortunas. Este liderazgo se debe principalmente al efecto Inditex sobre el patrimonio de Ortega. El análisis de Forbes España valora no solo la riqueza actual. Estudia también la gestión del capital, el valor de mercado de las empresas y la liquidez disponible. Se consideran propiedades inmobiliarias y suntuarias como parte del cálculo final de cada magnate.