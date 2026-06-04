La 'fontanera' del PSOE ofreció beneficios judiciales a cambio de información en reuniones grabadas

La exmilitante socialista Leire Díez grabó reuniones con el exsecretario de Interior Francisco Martínez, en las que le ofrecía beneficios en sus causas penales a cambio de información, según informes de la UCO.

La exmilitante socialista Leire Díez , conocida como la 'fontanera' del PSOE , se jactaba de sus contactos en reuniones con investigados como el ex secretario de Interior Francisco Martínez .

En una reunión grabada por ella misma, celebrada en julio de 2024, Leire fue tajante al explicar su misión: 'La intención de todo esto es limpiar, yo no estoy aquí para otra cosa que no sea limpiar'. Este audio, de casi dos horas de duración, forma parte del sumario del caso Leire.

La reunión tuvo lugar tres meses después de que la exmilitante se reuniera en la sede del PSOE en Ferraz con Santos Cerdán y el empresario Javier Pérez Dolset, entre otros. Leire se acercó a Martínez porque él era uno de los investigados en la 'Operación Kitchen', un caso que se juzga en la Audiencia Nacional. En los audios del comisario José Manuel Villarejo, Martínez aparecía como alguien con conocimiento de asuntos de posible trascendencia penal.

La Unidad Central Operativa (UCO) informó al juez Santiago Pedraz que Martínez era uno de los objetivos de la trama presuntamente coordinada por el secretario de Organización socialista Santos Cerdán.

'No podemos tener gente así en las instituciones', dijo Leire a Martínez, en clara alusión a su guerra contra jueces, fiscales y mandos policiales. 'Porque hoy eres tú, mañana será otro. Y si no les ponemos corte ya nos estaremos equivocando', añadió. Martínez preguntó: '¿Limpiar esas casas?

'. Y Leire confirmó: 'Esas casas, esas casas', para luego añadir: 'Yo, a estas alturas de la existencia con lo poco o lo mucho que haya escuchado, sé que tú no actúas como un alma libre. (... ) El secretario de Estado tiene un ministro y el ministro tiene un presidente del Gobierno'.

La UCO localizó en los dispositivos de Leire Díez dos archivos de audio grabados por ella, correspondientes a reuniones del 15 y 22 de julio de 2024. En ellas, además de Martínez y Leire, participó el abogado José Aníbal Álvarez, quien luego llevó la defensa penal del exministro José Luis Ábalos.

La UCO señaló que la dinámica de Leire con Martínez era similar a la utilizada con Villarejo: presumiendo que Martínez tenía información relevante debido a su actividad pública y su implicación en causas judiciales, Leire le ofreció beneficios en dichas causas a cambio de información. Este caso revela las presuntas maniobras del PSOE para influir en investigaciones judiciales y policiales, en un intento de 'limpiar' las instituciones de personas consideradas hostiles al partido.

La investigación continúa en la Audiencia Nacional, donde se espera que tanto Leire Díez como otros implicados declaren en los próximos meses





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