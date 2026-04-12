La Flotilla Global Sumud retrasa su partida a Gaza por el mal tiempo

La misión humanitaria, compuesta por 40 embarcaciones y 300 participantes de 70 países, aplaza su salida hacia Gaza debido a las previsiones meteorológicas adversas en el Mediterráneo. Los organizadores buscan romper el bloqueo israelí y denunciar la complicidad internacional.

La Flotilla Global Sumud , inicialmente programada para zarpar este domingo hacia Gaza , ha pospuesto su salida debido a las adversas condiciones meteorológicas. Las fuertes tormentas y los vientos intensos pronosticados para el lunes y martes en el Mediterráneo obligan a retrasar la partida de esta misión humanitaria, considerada una de las más ambiciosas de la historia reciente.

Reunida en el Moll de la Fusta de Barcelona, la flotilla cuenta con aproximadamente 40 embarcaciones y unos 300 participantes provenientes de 70 países diferentes. Los organizadores han anunciado que, aunque los barcos saldrán del puerto de Barcelona este domingo, no se dirigirán directamente a Sicilia, la primera parada prevista en su ruta. En cambio, buscarán refugio en otro puerto de la costa catalana, a la espera de que las condiciones climáticas sean más propicias para la navegación, lo que se espera ocurra durante esta misma semana. A pesar de este contratiempo, la misión mantiene sus objetivos principales inalterados.\La misión humanitaria, denominada Global Sumud, tiene como finalidad romper el bloqueo impuesto por Israel sobre Gaza. Sin embargo, su alcance va más allá de esta acción puntual; busca desafiar el orden global y denunciar la complicidad de diversos países con las políticas israelíes, según declaraciones de Muhammad Nadir Al-Nuri, representante de Malasia. Antes de embarcar en los diferentes barcos, los miembros de la Flotilla han expresado públicamente sus intenciones, instando a un cambio radical en la postura de las instituciones internacionales y europeas, así como de los países árabes, con respecto a la situación en Palestina. Susan Abdallah, una maestra palestina refugiada en Noruega, compartió su experiencia personal, relatando los múltiples exilios que ha sufrido su familia, originaria de Gaza. Conmovida, Abdallah lamentó la constante amenaza de la violencia y la pérdida de vidas, enfatizando que, incluso en medio de la guerra, la solidaridad entre los palestinos persiste, recordándonos que se ayudan mutuamente. La activista palestina Sümeyra Akdeniz Ordu denunció la ineficacia de los estados para proteger a los palestinos y subrayó que la respuesta moral ante la impunidad es la acción. La doctora Maimon Herawati, llegada desde Indonesia, resaltó la importancia de iniciativas como la Flotilla, que demuestran la capacidad de la sociedad civil para actuar cuando la diplomacia falla. Saif Abukeshek, otro activista, añadió que la flotilla zarpa porque los gobiernos han incumplido su deber de proteger los derechos humanos.\En un momento en el que el debate sobre la situación en Gaza se intensifica, el director de Open Arms, Òscar Camps, criticó el uso de la semántica como una herramienta para eludir la responsabilidad moral por parte de las instituciones europeas y una parte de la población, argumentando que se protege la conciencia mientras los niños palestinos sufren. Eva Saldaña, directora de Greenpeace en España y Portugal, hizo hincapié en que la opresión de Palestina es un síntoma de un problema global más amplio. Saldaña argumentó que no se encontrarán soluciones duraderas si no se producen cambios significativos en un sistema que prioriza los intereses económicos de unos pocos sobre el bienestar de la mayoría. Es importante recordar que esta es la segunda vez en poco tiempo que una misión humanitaria parte de Barcelona con el objetivo de romper el bloqueo israelí. En septiembre pasado, una flotilla similar, en la que participaron activistas como la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y la ecologista Greta Thunberg, fue interceptada por el ejército israelí y obligada a regresar. Una diferencia clave con respecto a la flotilla anterior es la participación de Open Arms, que proporcionará apoyo técnico, sanitario y logístico, con el objetivo de evitar los problemas técnicos que dificultaron la travesía de algunas embarcaciones en la misión previa





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