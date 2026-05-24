La Flotilla Global Sumud (GSF) acusa a la Ertzaintza de copiar la brutalidad de Israel tras violenta agresión en el aeropuerto de Bilbao

La GSF ha denunciado en su comunicado una violenta agresión contra varios de sus activistas en el aeropuerto de Bilbao, acusando a la policía vasca de emplear tácticas brutales similares a las utilizadas por la policía israelí.

La Flotilla Global Sumud (GSF) acusa a la Ertzaintza de copiar la brutalidad de Israel tras "la violenta agresión" sufrida en el aeropuerto de Bilbao.

Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación. La GSF ha denunciado en un comunicado que cuando un familiar que esperaba en la terminal de llegadas intentó cruzar una barrera para abrazar a sus seres queridos, la Ertzaintza respondió "de forma repentina e impactante con violencia".

Según el relato de La Flotilla, entre los "atacados y golpeados" por la policía vasca se encontraban personas que acababan de ser dadas de alta de centros médicos para volar a sus casas,"con graves y dolorosas lesiones sufridas durante su cautiverio en Israel, tras haber sido secuestradas ilegalmente en aguas internacionales europeas". No es un caso aislado de mala gestión policial local.





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