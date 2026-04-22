La Fiscalía Recurre la Decisión de Juzgar a Begoña Gómez y Solicita el Archivo del Caso

El Ministerio Público insiste en que no existen indicios de delito en las acciones atribuidas a la esposa del Presidente del Gobierno, su asesora y un empresario, y pide el sobreseimiento libre de la causa. La acusación popular, por su parte, solicita penas de prisión elevadas.

La Fiscalía de Madrid ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial , intensificando su postura en el caso relacionado con Begoña Gómez , esposa del Presidente del Gobierno.

Este recurso busca revertir la decisión del juez Juan Carlos Peinado, quien previamente había propuesto someter a juicio a Gómez por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. La Fiscalía, sin embargo, mantiene su firme convicción de que no existen elementos delictivos en las acciones atribuidas a Gómez, así como a Cristina Álvarez, asesora de la esposa del Presidente, y a Juan Carlos Barrabés, un empresario vinculado al caso.

El Ministerio Público solicita formalmente el archivo definitivo de la causa, argumentando que los hechos investigados no constituyen infracción penal según lo establecido en el artículo 637.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). En caso de que la Audiencia Provincial no acceda a esta petición de sobreseimiento libre, la Fiscalía solicita subsidiariamente un sobreseimiento provisional, argumentando la falta de justificación suficiente para la formación del delito que originó la investigación.

Esta nueva acción de la Fiscalía subraya su persistente defensa de la inocencia de los investigados y su desacuerdo con la interpretación del juez Peinado sobre la evidencia presentada durante la instrucción. La complejidad del caso radica en la naturaleza de las acusaciones, que involucran presuntos actos de influencia indebida y manejo irregular de fondos públicos, lo que ha generado un intenso debate público y político.

La Fiscalía insiste en que no se han encontrado pruebas contundentes que respalden estas acusaciones, y que la instrucción judicial se ha basado en conjeturas y especulaciones en lugar de en hechos probados. La presentación de este recurso ante la Audiencia Provincial marca un punto crucial en el desarrollo del caso, ya que esta instancia judicial tendrá la última palabra sobre si se abre o no un juicio oral contra Begoña Gómez y los demás investigados.

La decisión de la Audiencia Provincial tendrá importantes implicaciones tanto legales como políticas, y podría tener un impacto significativo en la imagen del gobierno y en la confianza de los ciudadanos en las instituciones. El juez Juan Carlos Peinado, en un auto fechado el 11 de abril, había propuesto juzgar a Begoña Gómez con jurado popular por los delitos mencionados anteriormente.

Esta propuesta generó una fuerte reacción por parte de la Fiscalía, que consideró que la decisión del juez no estaba suficientemente fundamentada en la evidencia presentada durante la instrucción. El magistrado, no obstante, había archivado las actuaciones por el delito de intrusismo profesional, pero continuó el procedimiento contra Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés por los mismos delitos que se imputaban a Gómez.

Tras la propuesta del juez, se otorgó un plazo de cinco días a las partes involucradas para que se pronunciaran sobre la apertura de juicio oral y presentaran sus escritos de conclusiones. La acusación popular, representada por la organización Hazte Oír, aprovechó este plazo para presentar un escrito de conclusiones en el que solicitaba penas de prisión muy elevadas para los investigados: 24 años para Begoña Gómez, 22 para Cristina Álvarez y 6 para Juan Carlos Barrabés.

Esta petición de la acusación popular refleja su firme convicción de que los investigados son culpables de los delitos que se les imputan y que deben ser castigados con todo el rigor de la ley. En respuesta a la propuesta del juez Peinado, el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, presentó un escrito de queja ante la Audiencia Provincial en el que solicitaba la nulidad de la decisión del juez de cerrar la investigación y procesarla.

Camacho argumenta que se han vulnerado los derechos fundamentales de Gómez, especialmente su derecho a la defensa, y que no existen indicios sólidos que respalden ninguna de las acusaciones en su contra. Además, cuestiona la decisión del juez de proponer un juicio con jurado sin ofrecer una justificación adecuada.

Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, también ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia Provincial, insistiendo en que se archive la causa en su contra y argumentando que no puede ser juzgada con jurado. La defensa de Álvarez sostiene que no ha cometido ningún delito y que su participación en los hechos investigados no constituye una infracción penal.

La presentación de estos escritos de queja por parte de las defensas de Gómez y Álvarez demuestra su desacuerdo con la decisión del juez Peinado y su determinación de luchar por la absolución de sus clientes. La Audiencia Provincial ahora se enfrenta a la tarea de analizar cuidadosamente todos los argumentos presentados por la Fiscalía, la acusación popular y las defensas de los investigados, y de tomar una decisión que sea justa y equitativa.

La complejidad del caso y la polarización política que ha generado hacen que esta decisión sea especialmente delicada y que tenga importantes consecuencias para todas las partes involucradas. La Fiscalía, al recurrir la decisión del juez Peinado, busca proteger los derechos de los investigados y garantizar que se respeten los principios básicos del Estado de Derecho. La acusación popular, por su parte, busca que se haga justicia y que los responsables de los presuntos delitos sean castigados.

Y las defensas de Gómez y Álvarez buscan la absolución de sus clientes y la reparación de cualquier daño que puedan haber sufrido como consecuencia de la investigación. El desenlace de este caso dependerá en última instancia de la decisión de la Audiencia Provincial, que deberá sopesar cuidadosamente todas las pruebas y argumentos presentados y tomar una decisión que sea coherente con la ley y con los principios de justicia





publico_es / 🏆 5. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Begoña Gómez Fiscalía Audiencia Provincial Sobreseimiento Delitos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WPP ficha a un psicólogo de élite para recuperar la confianza de la plantillaWPP recurre al psicólogo Michael Gervais para reforzar su cultura interna, recuperar la confianza de la plantilla e impulsar Elevate28.

Read more »

Tax Lease: la fórmula fiscal que permite a empresas y autónomos optimizar su tributaciónEn un entorno donde la planificación fiscal se ha convertido en una pieza central de la estrategia financiera, sigue llamando la atención que una parte significativa de los...

Read more »

Se disparan las donaciones de padres a hijos por miedo a una armonización fiscalPeriodista con casi una década de experiencia en información económica, fiscal y de emprendedores. Me interesa todo.

Read more »

Sánchez critica el pacto PP-Vox en Extremadura y Feijóo ataca la política fiscal del GobiernoPedro Sánchez ha criticado duramente el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura, denunciando una vulneración de la Constitución y un retroceso en políticas públicas. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha centrado su ataque en el aumento de impuestos y las deficiencias en infraestructuras.

Read more »

De la confrontación a la certeza: cómo convertir una inspección fiscal en un blindaje jurídicoPeriodista especializado en información fiscal y tributaria, está al frente del suplemento semanal Expansion Fiscal desde su lanzamiento en 2022. También escribe sobre gestión patrimonial. Ha trabajado en El Economista, Consejo General de la Abogacía Española y el diario asturiano La Nueva España.

Read more »

España tiene la décima carga fiscal más alta sobre el trabajo en la OCDELos impuestos al trabajo en España superan el 41% de los costes laborales totales, situando al país como el décimo con mayor presión tributaria sobre los salarios en la OCDE, y con un aumento significativo en los últimos años.

Read more »