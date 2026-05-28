La Fiscalía recurre el tercer grado a Olarra Guridi, exjefe de ETA condenado por el asesinato de Luis Portero

El Ministerio Público presenta recurso contra la semilibertad concedida al exjefe etarra, alegando que su evolución positiva no es suficiente para delitos de terrorismo. La víctima y el PP denuncian la medida.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un recurso contra la concesión del tercer grado penitenciario a Juan María Olarra Guridi , uno de los históricos jefes de ETA que cumplió un papel clave en la organización terrorista durante los años más sangrientos.

Olarra Guridi fue condenado a 30 años de prisión por ordenar el asesinato del fiscal del Tribunal Supremo Luis Portero en el año 2000, un atentado que conmocionó a la sociedad española por la brutalidad y la frialdad con la que se ejecutó. La decisión de la Junta de Tratamiento de la prisión de Álava, respaldada por el Gobierno vasco, de otorgarle el régimen de semilibertad ha generado una fuerte polémica y el rechazo tanto de las víctimas como de los partidos políticos.

El Ministerio Público, a través del fiscal Carlos García Berro, sostiene que la evolución positiva del recluso no es suficiente para justificar este cambio de grado, dado que aún resta un largo periodo de cumplimiento de condena. La Fiscalía argumenta que Olarra Guridi no terminará de cumplir su condena de modo efectivo hasta el año 2032, tanto en España como en Francia, por lo que los hitos fundamentales de su cumplimiento continúan proyectándose en un horizonte temporal todavía alejado.

Además, se señala que la progresión a tercer grado requiere una valoración más profunda de la conducta del interno y su compromiso con la reparación a las víctimas. El recurso presentado por la Fiscalía se basa en que la evolución positiva del interno no es, por sí sola, suficiente para fundamentar la medida, y pide que se revise la legalidad de la resolución y se acuerde su clasificación en segundo grado.

La defensa de Olarra Guridi había destacado su participación en programas de justicia restaurativa, su desempeño laboral y el buen uso de los permisos de salida, así como una supuesta asunción de responsabilidad. Sin embargo, la Fiscalía considera que estos elementos no son determinantes cuando se trata de delitos de terrorismo, donde la gravedad de los hechos y la necesidad de una condena ejemplar exigen un mayor rigor.

Por su parte, el hijo de la víctima, Daniel Portero, ha manifestado su deseo de recurrir también esta decisión, alegando que su padre no ha cumplido con la responsabilidad civil impuesta en las distintas causas judiciales. Según Daniel Portero, la aportación económica realizada por Olarra Guridi es mínima, inferior a 15.000 euros, y no existe una intencionalidad clara de que pueda hacer frente a la totalidad de la deuda.

Esta situación ha sido calificada por la familia como una muestra de falta de arrepentimiento sincero. El Partido Popular también ha denunciado enérgicamente la concesión del tercer grado, acusando al Gobierno vasco de utilizar esta medida como un instrumento para acelerar la semilibertad de los presos de ETA sin exigirles un arrepentimiento sincero ni una ruptura pública, clara e inequívoca con el entramado político y social que sostuvo, justificó y todavía hoy legitima el terrorismo de ETA.

La polémica se enmarca en un contexto de debate sobre la política penitenciaria hacia los presos de ETA, especialmente en el País Vasco, donde el Gobierno autonómico ha impulsado medidas de reinserción que son vistas con escepticismo por las víctimas y los partidos constitucionalistas. Juan María Olarra Guridi lleva 23 años en prisión y su historial delictivo incluye su papel como jefe del aparato militar de ETA, desde donde ordenó numerosos atentados que causaron decenas de muertos.

Entre las acciones más destacadas se encuentra el asesinato de Luis Portero, que era fiscal jefe del Tribunal Supremo y un objetivo prioritario para la banda terrorista. El recurso de la Fiscalía deberá ser resuelto por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, mientras que la familia de la víctima y los partidos políticos esperan que se anule la decisión y se mantenga a Olarra Guridi en segundo grado, en un intento de garantizar que cumpla la totalidad de su condena en condiciones de máxima seguridad





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