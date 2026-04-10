La Fiscalía recurre al TC la condena al ex fiscal general García Ortiz por revelación de secretos

La Fiscalía impugna ante el Tribunal Constitucional la sentencia que condenó a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, argumentando vulneración de derechos y cuestionando la interpretación del delito.

Madrid (EFE).- La Fiscalía ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) impugnando la sentencia que condenó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros. Esta condena fue impuesta por un delito de revelación de secretos en relación con Alberto González Amador , pareja de Isabel Díaz Ayuso .

La decisión del Ministerio Público, liderada por la actual fiscal general, Teresa Peramato, busca anular la sentencia del Tribunal Supremo que determinó, con una votación de cinco contra dos magistrados, que García Ortiz había incurrido en dicho delito. El recurso presentado al TC argumenta que la sentencia del Supremo vulneró derechos fundamentales de García Ortiz, incluyendo su derecho a la presunción de inocencia y el derecho a un proceso judicial con todas las garantías. \En su recurso, la Fiscalía critica la interpretación que el Supremo hizo de los hechos, considerándola la más perjudicial para García Ortiz. Asimismo, cuestiona el registro ordenado por el juez Ángel Hurtado en el despacho del ex fiscal general, calificándolo de una “medida de injerencia indiscriminada” e “injustificada” que, según la Fiscalía, sirvió de base para la condena. El Supremo, por su parte, redujo a la mitad, a 39.000 euros, las costas impuestas a García Ortiz. García Ortiz, quien estuvo al frente de la Fiscalía General entre 2022 y 2025, fue condenado por la filtración a la prensa de un correo electrónico que contenía información sobre dos delitos contra Hacienda cometidos por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y por la publicación de una nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, relacionada con la investigación a González Amador. El Supremo consideró ambas acciones como revelación de secretos. \La Fiscalía argumenta que el Supremo no consideró el “valor exculpatorio” de “contundentes testimonios” de periodistas que defendían a García Ortiz. El recurso también señala el “giro argumental sorpresivo” del Tribunal Supremo, ya que inicialmente descartó la publicación de la nota de prensa como elemento de condena, para luego incluirla. Este cambio, según la Fiscalía, supuso una “imputación novedosa” contra la cual García Ortiz no tuvo la oportunidad de defenderse. Finalmente, el recurso cuestiona la interpretación del delito de revelación de secretos reservados, argumentando que se aplica incluso si la información es de dominio público, lo cual contradice, según la Fiscalía, la jurisprudencia del propio Supremo. La Fiscalía considera que esta interpretación lleva a resultados incompatibles con el derecho a la información veraz, un pilar fundamental en un Estado democrático. Además de este recurso, la nota de prensa incluye algunas noticias breves sobre otros temas de actualidad, como la implementación de un 'súper secuenciador' en Andalucía, acuerdos de empresas tecnológicas y la situación de afectados por una explosión, sin que estos tengan relación directa con el recurso de la Fiscalía





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