La fiscalía pide multa de 55 millones de euros y casi 9 años de cárcel para el dueño de Actura12

La fiscalía pide una multa de 55 millones de euros y casi 9 años de cárcel para el dueño de la empresa Actura12, acusada de falsear las cotizaciones de miles de músicos.

La fiscalía pide una multa de 55 millones de euros y casi 9 años de cárcel para el dueño de la empresa Actura12 , acusada de falsear las cotizaciones de miles de músicos .

La empresa Actura12, dirigida por Juan Martínez Murcia, había aplicado injustificadamente la base mínima de cotización en las nóminas de todos los artistas, con independencia de la retribución abonada y declarada a efectos del IRPF. El objetivo era evitar costes de cotización y permitir que los músicos cobraran una cantidad mayor.

Sin embargo, esto afectaba a futuras prestaciones como el paro o la jubilación. La Fiscalía provincial de Barcelona puso en marcha la investigación y ahora se llevará a Martínez Murcia al banquillo, con la Abogacía del Estado ejerciendo como acusación particular. La fiscalía pide una multa acumulada de 55 millones de euros y una condena que suma ocho años y ocho meses de cárcel.

A los músicos implicados en este presunto fraude se les podría reclamar las cuotas que deberían haber pagado a la Seguridad Social, si se demostrara que deberían haber trabajado por cuenta propia en lugar de acogerse a estas empresas. Sin embargo, según algunas asociaciones de profesionales de las artes escénicas, esta inspección no afectará a los artistas contratados por el Ministerio de Cultura en 2022 para el 'apoyo a intérpretes y agrupaciones de lírica y música para giras por España y por el extranjero'





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