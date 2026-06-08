La Fiscalía pide la absolución del hermano de Pedro Sánchez en el caso de la plaza en la Diputación de Badajoz

El Ministerio Público considera que David Sánchez obtuvo su cargo en 2017 conforme a los principios de mérito y capacidad, mientras el PP, Vox y Hazte Oír insisten en que fue un enchufe político. El tribunal valida cambios en los escritos de calificación y Manos Limpias anuncia querella contra Gallardo por otra contratación.

El proceso judicial en torno a la contratación de David Sánchez , hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez , en la Diputación de Badajoz en 2017 ha llegado a su fase final con conclusiones encontradas entre la Fiscalía y las acusaciones populares.

La fiscal Begoña García ha solicitado la absolución del músico, argumentando que su nombramiento como coordinador de actividades de los conservatorios pacenses se realizó bajo los principios de publicidad, mérito y capacidad, y que no existen pruebas de actos de presión sobre funcionarios para beneficiarlo. Por su parte, el Partido Popular, Vox y Hazte Oír, como acusaciones populares, mantienen que la creación de la plaza fue una decisión política impulsada por Pedro Sánchez para favorecer a su hermano, señalando indicios de enchufismo y falta de procedimiento.

El tribunal de la Audiencia Provincial de Badajoz ha validado modificaciones en los escritos de calificación, mientras que la Fiscalía ha defendido que no hay evidencia de arbitrariedad en la valoración de méritos. Entre los testigos citados destaca Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente de la Diputación y secretario general del PSOE extremeño, quien habría recibido la orden de crear el puesto.

Las acusaciones también han hecho referencia a agendas con iniciales P.S. y a la posterior reestructuración del cargo en homenaje al padre de los Sánchez. Además, el sindicato Manos Limpias ha anunciado una querella contra Gallardo por la contratación de Luis Carrero, exasesor de Moncloa vinculado a David Sánchez.

El caso ha generado un intenso debate público sobre la transparencia en las contrataciones públicas y la supuesta influencia política, con la Fiscalía manteniendo que no existe delito y las acusaciones insistiendo en la corrupción sistémica. La sentencia, que podría dictarse próximamente, se espera que establezca un precedente sobre la lucha contra el enchufismo en el ámbito administrativo.

Los argumentos de las partes reflejan una profunda división: mientras el Ministerio Público ve un proceso legal ajustado a derecho, las acusaciones ven una trama de favoritismo que requiere sanción penal. La UCO ha aportado investigaciones que las acusaciones consideran clave, pero la Fiscalía las desestima.

La defensa de David Sánchez recalca la ausencia de pruebas directas de intervención ilegal, mientras que las acusaciones populares construyen su caso sobre coincidencias temporales, cambios en la denominación del puesto y las referencias a Pedro Sánchez en documentos. Este escenario subraya la tensión entre la legalidad formal y las sospechas de tráfico de influencias en el sector público español





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