La Fiscalía pide la absolución de los once acusados en el caso del hermano de Pedro Sánchez

El ministerio fiscal argumenta que las acusaciones por tráfico de influencias y prevaricación no están acreditadas y que los puestos de trabajo ya existían

En el juicio que involucra a David Sánchez , hermano de Pedro Sánchez , la Fiscalía ha reiterado su solicitud de absolución , argumentando que las acusaciones no están acreditadas.

Esta petición abarca a los once acusados en el caso. La fiscal Begoña García Boró ha defendido su informe ante las acusaciones populares, que mantienen sus peticiones de prisión por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. García Boró ha aclarado que el puesto de trabajo de David Sánchez ya existía y que no hubo recursos contra su creación.

Además, ha defendido el proceso de instrucción y los correos intervenidos, afirmando que contienen datos objetivos pero no concluyentes. Así, la petición de absolución no solo recae sobre David Sánchez, sino sobre los once acusados en este juicio. También ha expuesto que en una misma persona no pueden concurrir los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Al final de su intervención, ha hecho un alegato de la labor de la Fiscalía y, aunque no ha nombrado a Sánchez, pues lo han sacado las acusaciones, sí ha dicho que el coordinador de actividades de los conservatorios provinciales considera la fiscal que, a partir de ese momento, fue asumido por profesores fuera del horario laboral e incluso durante los fines de semana. En este marco, la fiscal ha detallado que esta función, de ahí que los responsables de Cultura provincial no pudieran solicitar el puesto, al ser una atribución ajena a sus funciones.

Así, la fiscal García Boró entiende que las plazas de David Sánchez, como coordinador de los conservatorios, y la de Luis Carrero, como jefe de actividades transfronterizas, ahora se investigan por su presunta ilegalidad. Concretamente, no solo remarca que no hubo quejas por parte de otras personas, sino que tampoco se produjeron por parte de partidos políticos.

García Boró le ha recordado a las acusaciones populares, que en la sesión de este lunes han criticado la posición de defensa de los acusados por parte de la acusación pública, que la Fiscalía respaldó todo el procedimiento. Respecto a los correos intervenidos, al contener datos objetivos, los cuales, sin embargo, no pueden ser interpretados como sí han hecho las acusaciones populares





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