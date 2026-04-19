La Fiscalía pide el archivo mientras el juez Peinado procesa a Begoña Gómez por tráfico de influencias

El juez Juan Carlos Peinado ha concluido la investigación contra Begoña Gómez, procesándola junto a dos personas más por delitos de tráfico de influencias y corrupción. La defensa acusa al magistrado de manipular los hechos, mientras la Fiscalía solicita el archivo de la causa. El caso plantea interrogantes sobre el rol del cónyuge de un presidente del Gobierno y las complejas interacciones entre la esfera pública y privada.

La compleja trama judicial que envuelve a Begoña Gómez , esposa del presidente del Gobierno, se perfila como un escenario de intrincados detalles legales y versiones contrapuestas. El juez instructor Juan Carlos Peinado ha dado por concluida la investigación iniciada en abril de 2024, procesando a Gómez junto a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés . Se les acusa de cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.

La defensa de Gómez ha expresado abiertamente sus críticas hacia el magistrado, acusándolo de manipular los hechos para encajar en el Código Penal, una afirmación que marca un punto de inflexión en la naturaleza de los procedimientos judiciales. La disyuntiva reside en la delgada línea que separa el ejercicio de influencias indebidas del simple rol de cónyuge de un líder nacional, así como la legalidad de la apropiación de una marca. La complejidad se agrava al considerar que un jurado popular, ajeno a los tecnicismos legales, deberá dirimir un caso que podría convertirse en un verdadero enigma jurídico, el primer juicio contra la esposa de Pedro Sánchez.

El núcleo de la acusación de tráfico de influencias por parte del juez Peinado se centra en la supuesta ventaja que habría obtenido Gómez por su posición como esposa del presidente. El magistrado argumenta que esta condición le facilitó el acceso a puertas que de otro modo habrían permanecido cerradas. Un ejemplo clave es la creación de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense, destinada a impartir un máster sobre Transformación Social Competitiva. Según Peinado, la mera relación con el presidente fue determinante para la gestación de esta cátedra en octubre de 2020. La fiscalía, por su parte, ha solicitado el archivo de la causa, evidenciando la divergencia de criterios incluso entre las partes acusadoras, quienes no logran consensuar los delitos a juzgar ni los implicados.

La ausencia de pruebas directas, como mensajes o testimonios de presiones concretas, lleva a Peinado a basar su tesis en un encuentro en La Moncloa entre el rector de la universidad, Joaquín Goyache, y la propia Gómez en julio de 2020, tres meses antes de la formalización de la cátedra que ella co-dirigiría. Si bien el entonces vicerrector, Juan Carlos Doadrio, declaró que la creación de la cátedra no era irregular, sí señaló que le resultaba inusual que una persona sin título superior estuviera al frente de la misma. Algunos sectores de la acusación popular, en privado, cuestionan por qué Doadrio no ha sido investigado si facilitó el proceso. Es relevante destacar que Begoña Gómez ya colaboraba con la Complutense desde 2014, dirigiendo un máster sobre Fundraising, mucho antes de que Sánchez ocupara la presidencia. Su defensa argumenta que la reunión en La Moncloa se debió al cierre de las instalaciones universitarias por la pandemia y a las dificultades logísticas de organizar un encuentro en una cafetería para alguien con un importante dispositivo de seguridad.

La figura del empresario Juan Carlos Barrabés emerge como un elemento central en la investigación, a raíz de su conexión con la gestación de la cátedra. El juez Peinado sostiene que Barrabés fue una pieza clave en la creación, financiación, desarrollo y consolidación de dicha cátedra, y que su relación con Gómez trascendió los 'contactos puntuales'. La defensa argumenta que Barrabés participó en el diseño académico y el programa formativo, y no solo en meras formalidades. Un correo electrónico del 12 de diciembre de 2019, en el que Gómez solicita a Barrabés 'rellenar una hoja que me solicitan en la universidad para presentar el máster', es interpretado por el magistrado como evidencia de esta implicación. Paralelamente, en julio de 2020, una empresa de Barrabés, Innova Next, participó en un concurso público de una entidad adscrita al Ministerio de Transformación Digital, lo que añade otra capa de complejidad a la investigación, vinculando la actividad empresarial del acusado con entidades gubernamentales en un periodo relevante para la causa.

Este entramado de cátedras, másteres y concursos públicos, junto con la posición de Begoña Gómez, pone de manifiesto las delicadas fronteras entre la actividad privada y las responsabilidades públicas, un debate que se encuentra en el trasfondo de este caso judicial y que plantea interrogantes sobre el rol y la autonomía del cónyuge de un presidente del Gobierno.





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