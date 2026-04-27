La Fiscalía Pide el Archivo Definitivo del Caso contra Begoña Gómez

El Ministerio Público solicita el archivo de la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, argumentando la falta de pruebas y la base hipotética de las acusaciones de malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida. El fiscal critica la decisión del juez de llevar el caso a juicio y defiende la inocencia de Begoña Gómez y los otros investigados.

La Fiscalía solicita el archivo definitivo del caso contra Begoña Gómez , esposa del presidente del Gobierno, tras la propuesta del juez Juan Carlos Peinado de llevarla a juicio por delitos de malversación , tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

El fiscal José Manuel San Baldomero argumenta que no existen pruebas suficientes para condenar a Gómez ni a los otros dos investigados, defendiendo que 'no hay elementos corroboradores después de dos años e innumerables diligencias'. Critica al juez por basarse en 'hipótesis meras o alambicadas teorías sobre tramas de corrupción' y por mezclar delitos de manera irracional.

En cuanto al tráfico de influencias, el fiscal señala que la cátedra codirigida por Gómez en la Universidad Complutense no era remunerada y la reunión con el rector no fue intimidatoria. Las cartas de recomendación al empresario Juan Carlos Barrabés se consideran 'cartas de interés' similares a las firmadas por otras entidades, sin relevancia penal.

Respecto a la corrupción en los negocios, el fiscal rechaza la idea de que la financiación de la cátedra fuera una 'fachada' para obtener ventajas en adjudicaciones públicas, calificándola de 'mera conjetura'. Además, considera jurídicamente insostenible aplicar este delito a la financiación de una cátedra universitaria pública.

En relación con la apropiación indebida de software, el fiscal invoca la 'doctrina Botín', argumentando que la falta de acción penal por parte de la Universidad Complutense y la solicitud de archivo por la Fiscalía invalidan la legitimidad de las acusaciones populares para llevar el caso a juicio. La 'doctrina Botín' se refiere a una sentencia del Tribunal Supremo de 2007 que establecía que la acusación popular no podía juzgar un caso si la Fiscalía pedía el archivo.

El fiscal también rebate la acusación de malversación relacionada con la asesora Cristina Álvarez, argumentando que la acusación popular exagera al cuestionar todo su salario y que no se ha demostrado ningún perjuicio para el erario público. La dificultad para deslindar las actividades adicionales de la asesora de sus funciones propias también se menciona como un factor que debilita la acusación





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Begoña Gómez Fiscalía Archivo Malversación Corrupción

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La petición de Marc Márquez: 'Que se deje de hablar de mi físico''Sabemos lo que hay...', reconoce un Marc que pide que se hable de las carreras y no de su condición física.

Read more »

Teresa Peramato decide sobre el futuro de la fiscal jefa de MadridLa fiscal general del Estado, Teresa Peramato, se enfrenta a decisiones clave sobre nombramientos en la Fiscalía, incluyendo la continuidad de Almudena Lastra, fiscal jefa de Madrid, tras un periodo de tensiones internas y la condena de su predecesor.

Read more »

El 'equipo Fortuny' de García Ortiz, camino de ser ascendido en pleno por la nueva fiscal generalGaditana (nacida en 1984). Licenciada en Periodismo en la Universidad de Sevilla. Llegó a la redacción de EL MUNDO en septiembre de 2019 como responsable del área de Tribunales tras haber trabajado durante más de una década en varios medios digitales (ElIndependiente, Voz Pópuli y Libertad Digital) como periodista judicial especializada.

Read more »

El secretario general de Facua pide nueve años de cárcel para Vito Quiles por calumnias continuadasEl abogado de Rubén Sánchez reclama en el caso contra el agitador ultra que sea inhabilitado por el mismo período para el ejercicio de cualquier actividad vinculada por el periodismo....

Read more »

La Fiscalía insiste en la inocencia de Begoña Gómez y reprocha a Peinado su 'deliberada confusión' de los hechosLa Fiscalía insiste en la inocencia de Begoña Gómez y reprocha al juez Peinado su 'deliberada confusión' de los hechos para imputarle cuatro delitos.

Read more »

Jordi Pujol Júnior admite que cobró por pasar 'información privilegiada': 'España iba bien, como dijo Aznar'A ratos con chulería y corrigiendo al fiscal, el primogénito del expresident arriesga y explica al tribunal sus negocios porque alega 'no tener nada que esconder'

Read more »