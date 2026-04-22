La Fiscalía pide el archivo de la causa contra Begoña Gómez

El Ministerio Público considera que el juez Peinado ha inducido a confusión para justificar la investigación contra la esposa del presidente, sin encontrar pruebas de delitos.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial solicitando el archivo de la causa contra Begoña Gómez , esposa del Presidente del Gobierno, acusada de delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

El fiscal argumenta que el juez instructor, Juan Carlos Peinado, ha incurrido en una "deliberada confusión" al intentar construir delitos donde estos no existen. Se busca el archivo de la investigación no solo para Gómez, sino también para Cristina Álvarez, asesora de La Moncloa, y Juan Carlos Barrabés, empresario. El recurso enfatiza que la mera relación conyugal de Gómez no puede considerarse influencia indebida, independientemente de consideraciones éticas o de conveniencia.

El fiscal critica que el juez ha ido modificando el objeto del procedimiento para justificar la continuación de la causa, catalogando cualquier actividad de Gómez como irregular y forzando conexiones entre actividades profesionales, cotidianas e institucionales, como si se tratara de una organización criminal. El juez Peinado propuso juzgar a Gómez por cuatro delitos: la creación de una cátedra en la Universidad Complutense, el envío de cartas en favor de Barrabés para obtener una adjudicación pública, el registro irregular de un dominio web relacionado con un máster y el uso de su asesora en La Moncloa para actividades privadas.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el juez mezcla conceptos y no aclara el beneficio obtenido por Gómez en esta supuesta trama. Se señala que Gómez no recibió ningún beneficio económico de la creación del software en cuestión ni cobró por la cátedra, calificando el caso como "poco rentable" y confuso. La Fiscalía ha mantenido una postura contraria a la investigación desde el inicio, recurriendo las decisiones del juez y mostrando una falta de participación activa en los interrogatorios.

Considera "inexplicable" que el juez incluya a la asesora de La Moncloa en el delito de tráfico de influencias por una "presunta presión moral", ya que no se ha descrito ninguna actuación de presión. Tampoco ve delito en la participación de Barrabés como profesor en el máster de Gómez, dado su perfil como empresario líder en innovación.

El escrito subraya que se ha investigado exhaustivamente la cátedra, incluso con la imputación del rector de la Universidad Complutense, que luego fue desimputado, y que las únicas pruebas son una reunión en Moncloa durante el confinamiento y las declaraciones del vicerrector Juan Carlos Doadrio, quien no mostró inconveniente con la creación de la cátedra. En cuanto a las cartas enviadas para la adjudicación pública, la Fiscalía señala que 35 empresas y asociaciones también enviaron misivas, por lo que atribuir influencia determinante a Gómez carece de base indiciaria.

Finalmente, el fiscal cuestiona cómo se puede considerar un delito de corrupción en los negocios el simple hecho de participar en reuniones, enviar correos electrónicos o actuar como interlocutora en un evento





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