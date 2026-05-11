La Fiscalía pide 29 años de cárcel para Jordi Pujol y penas que oscilan entre los 8 y los 14 años para sus hermanos, por el origen de la fortuna oculta en Andorra

La Fiscalía ha solicitado 29 años de prisión para Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expr'exident de la Generalitat, y pena de prisión que oscilan entre los 8 y los 14 años para sus seis hermanos por el origen de la fortuna oculta en Andorra. La Fiscalía también mantiene cargos de asociación ilícita y delitos contra la Hacienda Pública, contra los Pujol.

La Fiscalía ha sostenido el lunes su petición de 29 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola , hijo del expr'exident de la Generalitat, y de penas que oscilan entre los 8 y los 14 años para sus seis hermanos por el origen de la fortuna oculta en Andorra.

Durante el trámite de conclusiones del juicio, el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo ha introducido solo dos modificaciones: la solicitud de archivo de la causa para el expr'exident catalán y para el empresario Carles Vilarrubí fallecido. El presidente del tribunal ha anunciado que dictará un auto para acordar el sobreseimiento del caso para Jordi Pujol Soley, una vez que se aclare su deterioro cognitivo





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