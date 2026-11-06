La Fiscalía Europea investiga fraude en la AVE Madrid-Sevilla tras el accidente de Urda

La EPPO abre investigación formal por posible malversación de fondos europeos en la señalización y seguridad del tramo AVE Madrid-Sevilla, tras la tragedia de octubre en Urda.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha iniciado oficialmente una nueva investigación penal por presunta fraude financiero en el contexto de los trabajos de renovación, mejora de la seguridad, señalización y sistemas de comunicaciones de la línea de Alta Velocidad (AVE) entre Madrid y Sevilla. Esta medida se produce como respuesta directa al trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en la localidad de Urda, provincia de Toledo, donde fallecieron 69 personas y resultaron heridas cientos de viajeros.

Alcance de la Investigación de la EPPO

El organismo europeo está ejecutando actualmente medidas de investigación en las sedes de la empresa ADIF en Madrid, así como en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas. Estas inspecciones se llevan a cabo en colaboración con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), lo que indica una coordinación intensiva entre las autoridades judiciales españolas y europeas para determinar la existencia de irregularidades en la gestión de fondos públicos y europeos asignados a estas infraestructuras críticas.

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Antecedentes y Acciones Legales Previas

Esta no es la primera vez que la Fiscalía Europea interviene en incidentes relacionados con la seguridad ferroviaria en la misma línea. El pasado 20 de marzo, la EPPO abrió de oficio otra investigación en términos similares tras el accidente ocorrido el 18 de enero en Adamuz, Córdoba. En aquella ocasión, las pesquisas se centraron en el mantenimiento del tramo de vía férrea cercano al kilómetro 318,7, evidenciando un patrón de preocupación institucional sobre la integridad técnica de la red de alta velocidad en esa zona específica.

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Gestión de Fondos de Recuperación y Responsabilidades

La investigación se centra en verificar si existió un fraude en el uso de los fondos europeos, particularmente aquellos destinados a la mejora de la seguridad y la renovación de infraestructuras. La EPPO, cuya función es investigar, enjuiciar y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea, ha indicado que no se facilitarán más detalles en este momento para no entorpecer las diligencias. Sin embargo, el enfoque en la señalización y los sistemas de comunicaciones sugiere que la posible irregularidad podría estar relacionada con la adecuación técnica de estos elementos vitales para la prevención de colisiones.

Consecuencias Inmediatas y Contexto Social

Las consecuencias humanas del accidente de Urda han sido devastadoras, generando un profundo impacto social y una crisis de confianza en el transporte ferroviario español. De los 110 viajeros que fueron hospitalizados inicialmente en seis centros de Castilla-La Mancha, muchos quedaron con secuelas graves. La apertura de esta investigación por parte de la EPPO responde a la necesidad de garantizar que los recursos públicos, y especialmente los europeos, no solo cumplan con las normativas técnicas de seguridad, sino que sean gestionados con absoluta transparencia y eficacia para evitar tragedias futuras y restaurar la credibilidad del sistema.