La Fiscalía Europea investiga el uso de urgencias en las pulseras de Irene Montero

La Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas censuran el uso sistemático de la vía de urgencia en las pulseras antimaltrato durante la gestión de Irene Montero.

La Fiscalía Europea y la Unidad Central Operativa ( UCO) de la Guardia Civil han iniciado un escrutinio riguroso sobre los contratos públicos relacionados con los dispositivos telemáticos de seguimiento para agresores por violencia de género. Este foco de atención se centra específicamente en las deficiencias administrativas detectadas en la adjudicación de las llamadas pulseras antimaltrato durante el periodo en que el Ministerio de Igualdad estuvo dirigido por Irene Montero.

Investigación sobre deficiencias contractuales

La requisita de informes por parte de la UCO incluye una auditoría clave realizada por el Tribunal de Cuentas, la cual ha sido ya entregada a las autoridades investigadoras. El objetivo principal de esta operación es analizar las incidencias y los problemas de fondo que presentan estos concursos públicos, poniendo en evidencia irregularidades en la gestión administrativa de estos servicios esenciales.

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Abuso sistemático de la tramitación de urgencia

El núcleo de la acusación fiscal y auditora recae en el abuso reiterado de la vía de urgencia para adjudicar un servicio que funciona de manera ininterrumpida en España desde el año 2009, tras el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 21 de noviembre de 2008. Los auditores europeos señalan que la fecha de vencimiento de cada uno de los tres contratos anteriores era perfectamente conocida desde el mismo momento de su firma.

Al tratarse de un calendario previsible y de una necesidad cierta para garantizar la continuidad del servicio, el órgano de contratación tenía la obligación legal de actuar con antelación suficiente para tramitar los pliegos por el procedimiento ordinario. El recurso a esta vía no es un mero formalismo burocrático, sino un mecanismo que permite a las empresas disponer del margen temporal adecuado para preparar sus ofertas técnicas y económicas con garantías.

Asegurar la concurrencia efectiva en unos contratos de alta complejidad logística y tecnológica es fundamental para el mercado. Sin embargo, el departamento ministerial de Irene Montero optó de forma sistemática por la vía excepcional de la urgencia, recortando plazos y limitando la competencia entre las empresas participantes en estos procesos de licitación.

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Justificación del Plan de Recuperación

Los auditores ponen el foco sobre un expediente concreto tramitado bajo la anterior cúpula de Igualdad, identificado con el número n.º 202303PA0001. El ministerio justificó la tramitación urgente alegando que la inversión se financiaba con cargo al crédito consignado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Para sustentar esta decisión, se invocó el artículo 50 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. No obstante, el Tribunal de Cuentas desmonta este argumento recordando que dicha normativa no establece un uso generalizado de la urgencia para todos los contratos financiados con fondos europeos. Exige un examen caso por caso.

La ley obliga a que el órgano de contratación examine si las circunstancias impiden realmente la tramitación ordinaria y deje constancia motivada de que los plazos habituales son impracticables, algo que no ocurría en estos expedientes específicos bajo revisión. Esta falta de motivación adecuada constituye una de las bases de la irregularidad detectada.

Antecedentes y falta de previsión

El informe también repasa los antecedentes de la contratación para evidenciar la falta de previsión estructural del ministerio. En el expediente n.º 201822PA0001, la urgencia se motivó en que la primera licitación ordinaria, convocada el 7 de octubre de 2017 con un presupuesto de 12.478.191,39 euros, quedó desierta ante la proximidad del fin del contrato anterior.

Aunque el Tribunal admite que este hecho puede explicar el recurso a la urgencia en aquel momento concreto, advierte de que la programación anual de la contratación debe prever contingencias habituales como recursos administrativos o concursos desiertos. Ignorar estas contingencias es una falta grave de gestión pública.

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Posteriormente, en el expediente n.º 202103PA0003, el Ministerio de Igualdad alegó el desbordamiento de las previsiones de instalación de dispositivos, señalando un incremento que en 2019 y 2020 ya había forzado una modificación contractual del 19,78 % sobre el contrato en vigor, junto con el próximo vencimiento de la prórroga.

Defensa de la ley del 'Solo Sí Es Sí'

En el trámite de alegaciones ante el Tribunal de Cuentas, las anteriores responsables del Ministerio de Igualdad, que permanecieron en el cargo hasta noviembre de 2023, defendieron la declaración de urgencia del expediente n.º 202303PA0001, aprobada el 6 de julio de 2023. Alegaron un mandato legal con incidencia temporal vinculado a la Ley Orgánica 10/2022.

Esta normativa, conocida popularmente como la ley del 'solo sí es sí', obligaba a extender las pulseras al ámbito de las violencias sexuales y a incorporar nuevas exigencias técnicas como la vinculación multiagresor. Las defensoras también citaron la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales sobre la necesidad de evitar la falta de cobertura contractual.

La respuesta de los auditores es tajante y no pone en duda el interés público ni la necesidad de mantener el servicio. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas recuerda que la vía de urgencia debe interpretarse de forma restrictiva para evitar su desnaturalización.

La incongruencia cronológica revelada

Los auditores señalan una incongruencia cronológica grave en la defensa del ministerio. La LO 10/2022 entró en vigor el 7 de octubre de 2022, pero el estudio técnico encargado para analizar los dispositivos multiagresor se entregó en abril de 2023.

Entre abril y julio existía margen suficiente para haber impulsado una licitación ordinaria sin recurrir a la vía excepcional. La demora en la elaboración del estudio técnico no justifica la eliminación de los plazos normales de licitación, evidenciando una gestión descoordinada y poco eficiente de los recursos públicos destinados a la protección de las víctimas.