La Fiscalía Europea investiga a Begoña Gómez por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de Red.es

La Fiscalía Europea ha remitido a la justicia española una información sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de la empresa pública Red.es. El juez ha abierto una pieza separada y ha solicitado a la Fiscalía de Madrid que se pronuncie sobre la calificación jurídica de los hechos.

La Fiscalía Europea ha remitido a la justicia española una información sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de la empresa pública Red.es.

Según el decreto de la Fiscalía Europea, durante el proceso de adjudicación se habría pasado por alto la ausencia de un requisito exigido en los pliegos. Un requisito que estaba relacionado con un contrato que había sido adjudicado a una sociedad en la que estaba involucrado Juan Carlos Barrabés, un empresario que también había colaborado con Begoña Gómez en la puesta en marcha de su cátedra.

La Fiscalía Europea ha encontrado evidencia de que se habría intentado ocultar la carencia documental de la oferta, lo que podría implicar delitos de prevaricación y fraude a los intereses financieros de la Unión Europea. El juez ha abierto una pieza separada y ha solicitado a la Fiscalía de Madrid que se pronuncie sobre la calificación jurídica de los hechos.

La apertura de esta pieza separada no altera, por ahora, la tramitación del procedimiento principal contra Begoña Gómez, cuya instrucción está concluida y pendiente de que el magistrado dicte el auto de apertura de juicio oral y resuelva sobre las medidas cautelares aplicables. En paralelo, se ha producido un nuevo incidente en el que el presidente de Castilla-La Mancha, García-Page, ha recibido un regalo de un ciudadano que ha sido un cuchillo de cocina con un mensaje en el que se le decía que lo guardara para él.

El presidente ha asegurado que el regalo pasará a formar parte del patrimonio de la comunidad y ha lanzado un mensaje en plena polémica sobre los regalos a cargos públicos. El PP ha vuelto a registrar en el Congreso una moción para pedir elecciones anticipadas o instar a Sánchez a que se someta a una cuestión de confianza





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