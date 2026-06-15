La compañía ha cerrado una ronda de financiación de 20 millones de euros a través de su vehículo luxemburgués y espera que esta ronda de financiación le permita acelerar el desarrollo de producto y ser uno de los líderes en la aplicación de IA a los mercados privados.

La firma especializada en inteligencia artificial para la gestión de carteras de activos , ha cerrado una ronda de financiación de 20 millones de euros a través de su vehículo luxemburgués.

La inyección de capital permitirá a la compañía ser uno de los actores más innovadores en la aplicación de IA a los mercados privados y permitirá avanzar en su estrategia de crecimiento en Europa. La compañía, que ha estado trabajando en la transformación de la gestión de inversiones, permitirá automatizar procesos de análisis, valoración y monitorización, reduciendo en más de un 40% el tiempo dedicado al análisis de cada activo y en los activos ilíquidos, que son aquellos activos que no tienen una liquidez, ni continua ni periódica, en el mercado.

La tecnología de la compañía permite a los inversores tomar decisiones más informadas y reducir el riesgo en la inversión. La compañía tiene la visión de transformar la gestión de inversiones y hacer que la información sea más accesible y fácil de procesar. La ronda de financiación permitirá a la compañía ampliar su equipo y reforzar su presencia en España, Suiza y otros mercados europeos.

La compañía espera que esta ronda de financiación le permita acelerar el desarrollo de producto y ser uno de los líderes en la aplicación de IA a los mercados privados. La compañía ha estado trabajando en la transformación de la gestión de inversiones y ha comprobado el impacto de su tecnología, por lo que ha decidido acompañar a la empresa también como socios.

La compañía tiene la visión de hacer que la gestión de inversiones sea más eficiente y que la información sea más accesible y fácil de procesar. La ronda de financiación permitirá a la compañía reforzar su presencia en España, Suiza y otros mercados europeos y ampliar su equipo. La compañía espera que esta ronda de financiación le permita acelerar el desarrollo de producto y ser uno de los líderes en la aplicación de IA a los mercados privados





expansioncom / 🏆 9. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inteligencia Artificial Gestión De Carteras De Activos Financiación Europa Gestión De Inversiones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El Mundial 2026 será el más caro de la historia: entradas de hasta 8.000 euros y alojamiento a 500 euros la nocheEl Mundial de fútbol de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México será el más caro de la historia, con costos de organización de 14.000 millones de dólares y beneficios esperados de 80.000 millones. Las entradas pueden alcanzar los 8.000 euros, el alojamiento medio es de 500 euros por noche y el transporte aéreo entre sedes ronda los 500 euros. La comida y bebida en los estadios también son muy caras, elevando el gasto diario a más de 1.000 euros.

Read more »

Policía Nacional prevé que el número de inmigrantes regularizados superará ampliamente la cifra del GobiernoInformes policiales calculan que la cifra real de inmigrantes regularizados ronda el millón y medio y que en los próximos años podrían reagrupar a miles de familiares, con un impacto significativo en las cifras demográficas. La Policía cuestiona los datos oficiales y advierte sobre la progresión del fenómeno.

Read more »

La 'start up' de agentes de IA para la captación de talento Orbio levanta 18 millonesApenas nueve meses después de su anterior ronda de 6,4 millones, Orbio AI consigue una nueva operación por valor de 21 millones de dólares (18 millones de euros) que le...

Read more »