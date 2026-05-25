La final de la Conference League del Rayo se podrá ver en pantallas en Vallecas

El Rayo Vallecano ha llegado a un acuerdo con la Comunidad de Madrid para colocar monitores frente a cada grada del estadio de Vallecas para que los aficionados puedan ver la final de la Conference League. Las entradas para ver el partido desde el estadio del Rayo tienen que sacarse con antelación y costarán cinco euros para el público general.

El Rayo Vallecano pone a la venta entradas para ver la final de la Conference League desde el Estadio de Vallecas. El partido se disputará en el Red Bull Arena de Leipzig contra el Chrystal Palace.

La final es la primera vez en 25 años que los de Íñigo Pérez se clasifican para una competición europea y han hecho historia al llegar a una final de este tipo. La Comunidad de Madrid y el club han llegado a un acuerdo para colocar monitores frente a cada grada del estadio, que cuenta con una capacidad superior a las 14.700 personas.

Las entradas para ver el partido desde el estadio del Rayo tienen que sacarse con antelación y costarán cinco euros para el público general. Los aficionados que no hayan ido a Leipzig y quieran ver el partido desde el estadio tendrán que comprar la entrada. Las taquillas del estadio, situadas en la Avenida de la Albufera, estarán abiertas desde hoy en los siguientes horarios: de 10:00 a 20:00 horas.

Los aficionados también podrán comprar las entradas en línea a través de la página web del club. Es importante destacar que las entradas no están incluidas en el abono de los aficionados, por lo que todos los que quieran ver el partido desde el estadio tendrán que comprar la entrada. El partido comienza a las 21:00 horas y se espera que sea un momento histórico para el club.

La humildad del club es un aspecto que se destaca en este momento, y se espera que sea un momento que se recuerde durante mucho tiempo





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