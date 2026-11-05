Descubre cómo ABC Cultural combina firmas de prestigio, reportajes profundos y adaptación digital para ofrecer análisis cultural desde hace 35 años.

ABC Cultural mantiene una vocación periodística arraigada en la profundidad analítica y la pluralidad de voces, un modelo que ha perdurado durante treinta y cinco años bajo la dirección intelectual de Mercedes Monmany. El suplemento cultural del periódico español se distingue por rechazar la inmediatez superficial en favor de contextos históricos y debates intelectuales que enriquecen la comprensión de la actualidad.

Cobertura de crisis geopolíticas y Europa

La cobertura de ABC Cultural aborda los grandes conflictos globales con una perspectiva humana y cultural, como ocurrió el día de la invasión rusa de Ucrania. En ese momento, el diario dedicó una portada destacada a Leópolis (Lviv), una ciudad de raíces europeas tan significativas como Viena o Berlín, cuyo perfil cultural era aún desconocido para gran parte del público español.

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Posteriormente, ante la tensión diplomática en la Casa Blanca entre Donald Trump y Volodímir Zelenski, la publicación activó su red de colaboradores para interpretar esos eventos mediante la historia y la literatura. Participaron en estas reflexiones intelectuales figuras como Lucian Boia, Michael Ignatieff, Thomas Riehm, Mariana Blandiana, Andrij Kurkov, David Rieff, Fernando Camacho y Juan Fernández Díaz.

Voces destacadas y nuevas figuras culturales

El núcleo editorial de ABC Cultural reúne a críticos, reporteros, columnistas e historiadores de diversas generaciones, manteniendo un plantel inigualable donde las firmas tienen el mismo peso que hace tres décadas. Esta diversidad de edades y contextos permite trazar fronteras culturales difusas pero ricas, ofreciendo una perspectiva que el lector valora semanalmente en todos los formatos disponibles.

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Entre los referentes recientes se encuentran nombres de talla internacional como el cineasta Steve McQueen, el creador Gordillo, Patrick Quignard y Benjamín Labatut. La selección temática incluye además los libros de nueva publicación, exposiciones artísticas y conciertos, buscando siempre la mejor historia posible en cada rincón del espectro cultural.

Reportajes inmersivos y adaptación digital

Los reportajes de ABC Cultural buscan una inmersión total en los procesos creativos, como cuando acompañaron a Javier Pérez-Reverte en su velero durante la promoción de su novela El italiano, o cuando visitaron el taller de maquetas y tienda de Santiago Lorenzo en su huerta. También han explorado espacios memorables como la habitación intacta del poeta anishabán Aníbal Núñez en Salamanca.

El suplemento combina el legado impreso con la innovación tecnológica, incorporando vídeos documentales de corta duración que complementan sus reportajes. Esta estrategia busca conectar con lectores que peregrinan cada sábado al quiosco para disfrutar del papel, así como con aquellos que siguen la publicación exclusivamente a través de dispositivos móviles y tabletas.

Reflexión existencial sobre la lectura

Bajo la influencia de pensadores como Gonçalo M. Tavares, el suplemento plantea la lectura como una forma de paracaidismo vertical que permite contemplar y escuchar mientras se cae. Esta metáfora se contrapone al scroll infinito de una sola dedo, ofreciendo una experiencia periodística que prioriza la profundidad, la autocrítica y el significado frente al entretenimiento efímero.