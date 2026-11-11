La filosofía de Renata Salecl denuncia la normalización de la grosería en el liderazgo

Renata Salecl explora cómo la crudeza política ya forma parte del discurso moderno y su impacto en la sociedad. Su libro "Maleducados" revela la conexión entre el capitalismo y la brutalidad pública.

La filósofa eslovena Renata Salecl, quien dirige estudios en la Universidad de Liubliana, ha publicado recientemente el libro " Maleducados", en el que analiza el ascenso de la grosería política y su institucionalización en medios y cultura popular. Salecl destaca cómo la brutalidad que antes era oculta en el capitalismo se ha tornado visible y aceptada como parte esencial del discurso de liderazgo.

Mecanismo de la normalización de la crudeza

Según Salecl, programas televisivos como Gran Hermano y MasterChef han creado un modelo donde el hostigamiento y la descalificación forman la corriente principal de entretenimiento. El autor explica que la *jouissance*-un concepto que sugiere un placer derivado del dolor-se ha convertido en un motor para la viralidad de contenido cruel y fácilmente monetizable.

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La filósofa identifica una ruptura de la tradición de las cortes en los siglos XIX y XX, donde las clases altas mantenían apariencias de civilidad pese a su crueldad. Hoy, sin intervenciones de la moral pública, la brutalidad se expresa abiertamente a través de los discursos de líderes como Donald Trump o el economista argentino Juan Mariotto Milei.

Posiciones contrastantes de actores clave

Los comentaristas políticos han rebatido la visión de Salecl, argumentando que la grosería es simplemente un estilo audaz que busca conectar con una audiencia cada vez mas reactiva. Al contrario, la filósofa sostiene que los dirigentes se benefician de comunidades pasivas, a las que ella llama *interpasividad*, donde los seguidores reciben olas de emoción sin tener que actuar de manera directa.

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Durante una entrevista en el HAY Festival Arequipa 2026, Salecl dialoga sobre los efectos alimentarios en la imagen de los políticos. Señala que, aunque no siempre las personas copian el comportamiento de los líderes, la exposición constante a la vulgaridad puede remodelar las normas sociales y permitir que la gente justifique su propia crueldad.

Impacto real y próximos pasos

La virulencia del discurso político tiene repercusiones directas en la valoración pública de la justicia y la empatía. El creciente número de clics sobre contenidos provocadores modifica los algoritmos de redes sociales, lo que alimenta la repetición del ciclo de brutalidad y aumenta la corriente de censura y polarización.

El libro de Salecl anticipa una posible crisis social, suscitando la necesidad de que los medios y los políticos reconozcan la responsabilidad que cada una tiene al normalizar la violencia verbal. En el futuro cercano, la filósofa propone que las plataformas de difusión digital introduzcan filtros y campañas de alfabetización crítica para contrarrestar la normalización del discurso de lo grosero.