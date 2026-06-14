La FIFA prohibe el español en la rueda de prensa del Mundial 2026

La decisión de la FIFA ha generado indignación entre los hispanohablantes y organizaciones como la Alianza por el Español, que consideran que esta decisión es un acto de desprecio al español y un atentado contra la lengua y la cultura hispana.

El escritor y director de la Academia Mexicana de la Lengua, Gonzalo Celorio, ha expresado su indignación por la decisión de la FIFA de prohibir a periodistas mexicanos utilizar el español en la rueda de prensa para preguntar a los jugadores Vinicius y Hakimi.

Celorio considera que esta decisión es una aberración y un acto discriminatorio, ya que hay una gran cantidad de hispanohablantes en los Estados Unidos que quedan marginados. El escritor también ha criticado la excusa de la FIFA de que no hay intérpretes de español, considerándola infantil. La Alianza por el Español ha emitido un comunicado en el que califica de acto de desprecio el español lo ocurrido y recuerda que es lengua del país anfitrión, México.

La organización considera que la FIFA debe garantizar servicio de traducción simultánea al español en todas las ruedas de prensa oficiales del Mundial 2026 y permitir a jugadores, técnicos y directivos responder en español sin presiones ni obstáculos. La presidenta de la Alianza por el Español, Gloria Lago, ha recordado a la FIFA que el español es lengua oficial de la organización desde 1954 y que su uso no es un favor, sino un derecho estatutario.

La FIFA también debe considerar que el Mundial 2026 será el más 'hispano' de la historia, con 16 ciudades sede, 10 de ellas en territorio hispanohablante





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