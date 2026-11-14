La FIFA presenta oficialmente la solicitud del fútbol sala para los Juegos Olímpicos

La FIFA formalizó ante el COI la candidatura del fútbol sala para los Juegos Olímpicos de 2032, cumpliendo criterios de sostenibilidad y alcance global para la sede en Australia.

La FIFA ha dado un paso decisivo en la historia del fútbol sala al presentar formalmente su propuesta oficial ante el Comité Olímpico Internacional para la inclusión de este deporte en el programa de los próximos Juegos Olímpicos de 2032. Esta acción representa la candidatura más sólida y concreta hasta la fecha para que el balompié de salón, también conocido como futbol de parqué, forme parte del evento deportivo más importante del mundo.

La FIFA formaliza la candidatura olímpica del fútbol sala

El organismo rector del fútbol mundial ha enviado la documentación necesaria para que el fútbol sala sea considerado como disciplina oficial en la edición que se celebrará en Australia. Esta iniciativa busca integrar al fútbol sala, un deporte que cuenta con federación propia y modalidades masculina y femenina, en el escenario olímpico, rompiendo con la exclusión histórica que ha mantenido a esta práctica deportiva fuera del calendario de los Juegos durante las últimas décadas.

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A pesar de que el fútbol sala se practica en los cinco continentes y cumple con todos los requisitos técnicos y organizativos, su ausencia en el evento deportivo ha sido una constante notable. La presentación oficial de la FIFA marca un cambio de tendencia, posicionando al fútbol sala junto a otras disciplinas populares que han sido objeto de debate por su inclusión, como el hockey sobre patines, el pádel y el karate.

Criterios del COI para la evaluación de nuevas disciplinas deportivas

El Comité Olímpico Internacional anunció durante el mes de noviembre un sistema de evaluación renovado y estricto para determinar qué disciplinas aspirantes pueden unirse al programa olímpico. Este nuevo marco de evaluación se basa en tres pilares fundamentales que todo deporte candidato debe superar: la relevancia global, la sostenibilidad económica y el impacto juvenil.

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La decisión final sobre qué deportes superan este filtro inicial se tomará durante la 147.ª Sesión del COI, que se celebrará en Punta Cana. Este proceso asegura que solo aquellos deportes con una expansión internacional verificada y una base de aficionados jóvenes significativa sean considerados, garantizando que los Juegos mantengan su atractivo para las nuevas generaciones y su viabilidad financiera.

La inclusión de deportes populares como el fútbol sala responde a la necesidad del COI de mantener la relevancia de los Juegos en un mercado competitivo. Si la propuesta de la FIFA es aprobada, el fútbol sala se unirá a las disciplinas que ya están consolidadas, ofreciendo una plataforma global para jugadores y aficionados de todo el mundo.

Impacto real y próximos pasos hacia la candidatura en Australia

La aceptación del fútbol sala en los Juegos Olímpicos tendría un impacto inmediato en la estructura del deporte a nivel mundial, potenciando su visibilidad y atractivo comercial. La comunidad del fútbol sala, apoyada por medios especializados como Sport Life, ha mantenido una postura firme de defensa de esta inclusión, argumentando que el espíritu competitivo y la diversidad del deporte lo hacen merecedor de un lugar en el podio olímpico.

Los próximos pasos involucran la revisión detallada de la documentación presentada por la FIFA, asegurando que se cumplen todos los estándares de sostenibilidad y alcance global exigidos por el COI. La espera culmina en Punta Cana, donde los miembros del Comité Olímpico evaluarán si el fútbol sala cumple con los nuevos requisitos para ser incluido en el programa de los Juegos de 2032 en Australia.

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Si la candidatura tiene éxito, el fútbol sala se convertirá en uno de los deportes más emblemáticos de la edición australiana, ofreciendo una oportunidad única para los atletas que han competido fuera del escenario olímpico durante décadas. Este logro no solo validaría el esfuerzo organizativo de las federaciones locales e internacionales, sino que también abriría nuevas puertas para el desarrollo y la financiación del deporte en todo el mundo.