La FIFA permite que las futbolistas afganas compitan oficialmente como selección nacional

La FIFA ha aprobado una enmienda histórica que permite a las jugadoras afganas representar oficialmente a su país en partidos internacionales, marcando un hito en la lucha por la igualdad de género en el deporte.

Durante casi cinco años, decenas de futbolistas afganas han vivido en el exilio, dispersas por países como Australia, Estados Unidos y Europa, sin poder representar oficialmente a la selección nacional de su país.

Sin embargo, una enmienda histórica al reglamento de la FIFA está a punto de cambiar esta situación. El martes, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció una decisión que permite que las jugadoras afganas compitan como la selección nacional femenina de Afganistán en partidos internacionales oficiales por primera vez con pleno reconocimiento deportivo.

Esta medida, aprobada en una reunión del Consejo de la FIFA en Vancouver, Canadá, modifica una norma de larga data que requería que la FIFA reconociera a una selección nacional a través de la propia federación de fútbol del país. La federación de Afganistán, controlada por los talibanes desde su regreso al poder en 2021, se ha negado a reconocer el programa femenino, lo que ha impedido que las jugadoras participen en el escenario internacional.

La enmienda otorga al Consejo de la FIFA la facultad de establecer o aprobar el registro de una selección nacional en circunstancias excepcionales, específicamente para proteger a las jugadoras de ser excluidas del fútbol internacional debido a situaciones fuera de su control. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacó que esta decisión es un paso poderoso y sin precedentes en el deporte mundial, ya que convierte los principios en acción al permitir que las mujeres afganas compitan por su país en partidos oficiales.

Hasta ahora, el equipo femenino afgano ha jugado bajo el nombre Afghan Women United como un conjunto de refugiadas respaldado por la FIFA. Desde que los talibanes regresaron al poder y suspendieron los deportes femeninos organizados en Afganistán, las jugadoras se vieron obligadas a esconderse, enterrar su equipamiento y medallas, y finalmente fueron evacuadas gracias a una operación coordinada por la excapitana del equipo y activista Khalida Popal.

Durante años, estas futbolistas no solo lucharon por el derecho a jugar, sino también por ser reconocidas como la selección nacional femenina oficial de Afganistán. En octubre, CNN informó que las jugadoras estaban frustradas con la etiqueta de refugiadas que las definía. Zainab Mozaffari, una de las jugadoras, expresó su cansancio ante esta denominación. La decisión de la FIFA del martes responde directamente a esta queja, permitiendo que el equipo represente oficialmente a Afganistán.

El equipo dio sus primeros pasos de regreso al escenario internacional en octubre, compitiendo en un torneo no oficial organizado por la FIFA en Marruecos. Khalida Popal, en un comunicado, destacó que para estas jugadoras, representar a Afganistán significa identidad, dignidad y esperanza. Este momento también demuestra que cuando permanecen unidas, pueden lograr más.

Aunque el cambio llega demasiado tarde para que Afganistán se clasifique para el Mundial Femenino de 2027 en Brasil, el equipo ahora podría participar en la clasificación para los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles. Además, está previsto un campamento de entrenamiento para la primera semana de junio en Nueva Zelandia, donde el equipo se enfrentará a las Islas Cook.

La FIFA se ha comprometido a proporcionar apoyo financiero, técnico y humano durante hasta dos años a lo largo de esta transición. La enmienda de gobernanza no solo beneficia a Afganistán, sino que establece un precedente que podría aplicarse a cualquier federación nacional que discrimine a sus propias jugadoras en el futuro





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