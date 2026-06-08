La FIFA anuncia distribución financiera récord para el Mundial 2026

La FIFA incrementa los premios del Mundial 2026 a 871 millones de dólares, un 15% más que lo inicialmente previsto, estableciendo un nuevo récord en la historia de las competiciones de selecciones.

La FIFA ha aprobado una distribución financiera récord para el Mundial de 2026, con una bolsa total de 871 millones de dólares para las selecciones participantes.

Esta cifra supone un incremento del 15% respecto a los 727 millones anunciados inicialmente en abril de este año, un aumento que el organismo atribuye al éxito comercial del torneo. Con estos montos, el Mundial 2026 se convierte en la competición de selecciones con los premios económicos más grandes de la historia, superando ampliamente los 440 millones de dólares repartidos en Qatar 2022.

Este crecimiento refleja el aumento en los ingresos por derechos de televisión, patrocinios y venta de entradas, así como el formato expandido a 48 selecciones y la sede trinacional en Estados Unidos, México y Canadá. Es importante destacar que los jugadores no reciben una compensación directa de la FIFA por participar en el Mundial.

La entidad distribuye los fondos a las federaciones nacionales y a los clubes, que luego deciden cómo repartirlos entre los futbolistas, el cuerpo técnico y otros miembros de la delegación. Para esta edición, las contribuciones económicas incluyen un aumento en la subvención de preparación para el Mundial y en los premios por clasificación. Cada selección clasificada recibirá al menos 12,5 millones de dólares, mientras que el campeón podría superar los 50 millones en premios directos.

Asimismo, cada federación establece sus propios sistemas de bonificaciones, por lo que dos jugadores de un mismo Mundial pueden recibir cantidades muy diferentes según la política de su federación. La FIFA también ha incrementado los fondos destinados a los programas de desarrollo del fútbol en las federaciones miembro, con un enfoque en la igualdad de género y la infraestructura. Los clubes que ceden a sus jugadores para el torneo también se benefician de un aumento significativo en los pagos.

Para las ediciones de 2026 y 2030, los clubes recibirán un total de 355 millones de dólares, un incremento considerable frente a los 209 millones asignados para Rusia 2018 y Qatar 2022. El mecanismo de distribución se basa en los días que cada jugador permanece en la competición: cuanto más lejos llega la selección, mayor es el monto que reciben los clubes. Aquellos que aporten más futbolistas obtendrán una mayor compensación.

Esta medida busca reconocer la contribución de las entidades deportivas al desarrollo de los jugadores y al éxito comercial del torneo. Además, la FIFA ha implementado un nuevo sistema de compensación por lesiones durante el Mundial, que cubre los salarios de los jugadores que sufran lesiones graves mientras representan a su selección. Sin duda, el Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia financiera del fútbol.

El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, no solo será el más grande en términos deportivos, sino también el que más dinero reparta en toda la historia del fútbol. Con un formato ampliado a 48 selecciones y una sede trinacional, las expectativas económicas son enormes, y la FIFA ha respondido con un presupuesto sin precedentes que refleja el creciente valor del fútbol a nivel global.

Se espera que el impacto económico para los países anfitriones sea significativo, generando empleos, turismo y desarrollo de infraestructura. La organización también ha anunciado que parte de los ingresos se destinará a proyectos sociales y de sostenibilidad, reafirmando su compromiso con el desarrollo del deporte a nivel mundial





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