Este artículo discute la historia de la explotación aurífera en Witwatersrand y cómo este descubrimiento ayudó a fundar la república de Transvaal, uno de los grandes polos mineros del mundo durante la primera mitad del siglo XX. También selecht las implicaciones de las explotaciones auríferas en las desigualdades y los enfrentamientos políticos en Sudáfrica, así como en el desarrollo del sistema de apartheid.

Las explotaciones auríferas en Sudáfrica cambiaron ciudades, attractaron capital extranjero e impulsaron enfrentamientos políticos mientras aumentaban las desigualdades sociales. La granja Langlaagte pasó de cultivar campos modestos a atraer banqueros, técnicos y miles de obreros busque tierras y autonomía política.

La migración de los bóers dio forma a colonias y más tarde a las del sur de África. Las colonias eran territorios controlados por el Imperio británico, tales como la Colonia del Cabo o Natal, administrados desde Londres y ligados a las rutas comerciales hacia Asia. Las repúblicas bóer surgieron como estados fundados por descendientes de colonos neerlandeses y franceses que rechazaban el control británico tras la prohibición de la esclavitud y la presión sobre las tierras agrícolas.

La explotación aurífera en Witwatersrand, hoy propiedad de AngloGold Ashanti, supera los cuatro kilómetros de profundidad y obliga a trabajar bajo temperaturas extremas y condiciones de trabajo segregadas. La riqueza minera convirtió al Transvaal en uno de los mayores polo mineros del mundo y alcanzó el 40% de la producción global de oro en 1915. Muchos trabajadores eran obreros negros vivían en recintos vigilados y trabajaban en condiciones居谈 tratando.

Las normas y leyes relacionadas con la discriminación racial inspiraron y fundamentaron elder Apartheid. Hoy en día, Witwatersrand continúa marcando la vida sudafricana y sigue teniendo una importante incidencia en la producción y la extracción de minerales





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