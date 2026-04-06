La fiebre de las apuestas ultrarrápidas con criptomonedas: una adicción en el hiperpresente

El auge de las apuestas de corto plazo en mercados de predicción con criptomonedas está generando preocupación. La inmediatez de las ganancias y la naturaleza adictiva de estos juegos están atrayendo a nuevos inversores, transformando la forma en que se percibe el riesgo y el tiempo en la era digital. Expertos analizan las implicaciones de este fenómeno, que se asemeja a un 'capitalismo de casino'.

La premisa fundamental es establecer límites, afirma José, un venezolano de 35 años residente en Madrid. A comienzos de diciembre, descubrió Polymarket, un mercado de predicciones que permite apostar con criptomonedas sobre una amplia gama de temas: desde la resurrección de Jesucristo hasta la normalización del tráfico en el estrecho de Ormuz. Sus apuestas abarcaron diversos escenarios, como la cantidad de nieve que caería en Nueva York o el ganador del premio Óscar a mejor actor.

Sin embargo, hace pocas semanas, se adentró en una nueva tendencia: predecir el valor de bitcoin en los próximos cinco minutos. Reconoce haber experimentado una “euforia” inicial al ganar dinero rápidamente, pero se vio obligado a detenerse debido a la naturaleza adictiva de la experiencia. Estas plataformas permiten realizar apuestas binarias sobre los resultados de eventos futuros. Por ejemplo, antes de la última reunión de la Reserva Federal, se apostaba sobre la posibilidad de una baja en las tasas de interés o si Jerome Powell saludaría en su discurso. Las apuestas ultrarrápidas, sin embargo, se han convertido en las más dinámicas de la plataforma, moviendo hasta 70 millones de dólares diarios. Estos contratos representan más de la mitad del volumen de operaciones con criptomonedas en mercados como Polymarket y Kalshi, según el Financial Times. Las reglas son simples: el usuario debe predecir si el valor de bitcoin subirá o bajará en un período de tiempo determinado. El mercado se reinicia luego, comenzando un nuevo ciclo. José lo describe como una “ruleta”, un “efecto casino”. Se impuso un límite mensual de apuestas, pero lamentablemente llegó a gastarlo en una sola noche. Polymarket y su competidor Kalshi ganaron popularidad en Estados Unidos a través de las apuestas deportivas, pero se expandieron durante las elecciones presidenciales de 2024. En ese momento, las apuestas favorecían a Trump como ganador, a pesar de que las encuestas sugerían un posible empate. Desde entonces, apostar dinero sobre temas variados se ha convertido en una tendencia. \En teoría, los mercados de predicciones prometen accesibilidad democratizada. La idea de que cualquiera pueda participar ha atraído a inversores, como José, que no tenían experiencia previa con apuestas ni criptomonedas. Inicialmente, José lo hizo por entretenimiento, pero las apuestas de cinco minutos despertaron su ilusión. Confiesa la fantasía de que el dinero invertido se multiplicará de forma rápida. La inmediatez transformó las reglas del juego. Mientras que la mayoría de las apuestas pueden tomar meses en resolverse, como las predicciones sobre el candidato republicano a las presidenciales de 2028, las de 15 o 5 minutos ofrecen una recompensa instantánea, lo que las hace más adictivas. Daniel Urdaneta, de 35 años y residente en Santiago de Chile, compara estas apuestas con una droga, describiéndolas como “fentanilo para criptobros”. Aunque nunca ha operado en Polymarket, entiende su funcionamiento. Lo compara con lanzar una moneda, siendo 100% especulación y sin generar valor. En las criptomonedas más establecidas, existe un valor intrínseco que justifica su revalorización a largo plazo, pero las apuestas de Polymarket son de suma cero, donde unos ganan a expensas de otros, señala. Ramón Adell Argilés, profesor de sociología en la UNED, explica que el juego es inherente a la condición humana, pero el entorno digital ha alterado todo. Se apuesta y compra con un clic, lo que conduce a la adicción, afirma. También ha transformado la percepción del tiempo, creando un “hiperpresente” donde la inmediatez prevalece sobre el pasado y el futuro.\Otros expertos sugieren que este fenómeno refleja algo más profundo. Marco Mallameci, filósofo y sociólogo, autor de “Poder y dinero en la era bitcoin”, habla de un “capitalismo de casino”. El sistema actual fomenta inversiones especulativas, ya que son más rentables y atractivas que las productivas a largo plazo, buscando resultados con menos recursos y tiempo. La inmediatez y la especulación convierten todo en un juego y una apuesta constante, con una “excesiva ludificación de los fenómenos sociales”. Mallameci enfatiza que aplicaciones de pedidos, billeteras cripto y la banca en línea incorporan elementos de juego. La aceleración de la sociedad, el avance tecnológico y la búsqueda de lo lúdico no explican completamente este fenómeno. Existe otro factor: las apuestas sirven como válvula de escape para aspirar a un cambio en la vida. En el siglo XIX y XX, había clases sociales definidas, como la burguesía y el proletariado, pero la sociedad contemporánea ha cambiado drásticamente. El burgués corre el riesgo de caer a clases bajas, mientras que los ultrarricos son rentistas y accionistas. Hay una presión constante por alcanzar el éxito y la riqueza, lo que impulsa a las personas a buscar formas rápidas y fáciles de mejorar su situación financiera. Las apuestas, en este contexto, se convierten en una forma de intentar lograr ese cambio deseado, alimentando la esperanza de una ganancia repentina. La atracción por estos mercados también se relaciona con la búsqueda de emociones y la gratificación instantánea, características propias de la sociedad actual





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