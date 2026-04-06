La FIA revisará el reglamento de Fórmula 1 ante las críticas de pilotos y equipos

La FIA se prepara para revisar el reglamento de Fórmula 1 en abril tras las quejas sobre la gestión de energía, los adelantamientos y la falta de control de los pilotos. Carlos Sainz y otros pilotos expresan su decepción con la clasificación y la necesidad de recuperar la emoción en pista. Se buscan soluciones para mejorar la competitividad y el espectáculo.

El reglamento de la Fórmula 1 enfrenta críticas constantes, con la gestión de la energía, los adelantamientos y el control limitado sobre los monoplazas como puntos de fricción. La competición , que alguna vez fue sinónimo de emoción y sorpresa, se ve ahora afectada por normativas que restringen la capacidad de los pilotos para exprimir el rendimiento de sus vehículos.

La FIA, consciente de la creciente frustración entre equipos y aficionados, ha tomado la decisión de revisar la normativa durante el parón de abril, con el objetivo de revitalizar la emoción y competitividad de la Fórmula 1. Este paso refleja la urgencia de abordar las deficiencias del reglamento actual y asegurar el futuro del deporte. La necesidad de cambios se hace evidente al observar la evolución de la competición y la opinión de los que la viven de primera mano.\Uno de los aspectos más criticados es la clasificación, que ha perdido atractivo debido a las nuevas unidades de potencia y la gestión 50-50 de los motores. Esta limitación impide a los pilotos aprovechar al máximo la potencia de sus coches, afectando la estrategia y la emoción que tradicionalmente caracterizaban esta fase crucial del fin de semana de carreras. Carlos Sainz, en declaraciones recogidas por 'Motorsport', expresó su decepción tras la clasificación en Suzuka, señalando que cuanto más empujaba, más lento iba. El piloto español explicó que la gestión de energía y el 'superclipping' le obligaron a adaptar su estilo de conducción, restándole tiempo en cada vuelta. La falta de improvisación y el uso de técnicas similares en cada tramo del circuito son aspectos que han diluido el factor sorpresa, tan importante en la competición. La opinión de Sainz y otros pilotos reflejan la necesidad de recuperar la esencia de la clasificación, permitiendo a los corredores demostrar su habilidad y estrategia sin restricciones.\La FIA, respondiendo a las críticas de pilotos y equipos, ha aprovechado el parón impulsado por el conflicto en Oriente Medio para abordar las quejas y aplicar soluciones de última hora de cara al Gran Premio de Miami. Los ajustes implementados hasta ahora no han sido suficientes, como señala Sainz, quien insiste en la necesidad de mejoras significativas. La intención es clara: modificar el reglamento para que se ajuste a las necesidades de la competición y ofrezca un espectáculo más emocionante para los aficionados. La revisión del reglamento en el parón de abril es una oportunidad para que la FIA escuche las peticiones de los equipos y pilotos, y trabaje en soluciones que mejoren la experiencia en pista y el atractivo de la Fórmula 1. Se espera que los cambios propuestos restauren la competitividad y permitan a los pilotos demostrar su talento al volante, recuperando la emoción que ha caracterizado siempre a la Fórmula 1





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