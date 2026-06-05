La Feria del Libro del Retiro: un punto de encuentro para los grandes referentes de la literatura infantil y juvenil

La Feria del Libro del Retiro se convierte en un punto de encuentro para los grandes referentes de la literatura infantil y juvenil. Este año se cumple el vigésimo aniversario de la publicación de la exitosa serie de libros ilustrados.

La Feria del Libro del Retiro se convierte en un punto de encuentro para los grandes referentes de la literatura infantil y juvenil. Este año se cumple el vigésimo aniversario de la publicación de la exitosa serie de libros ilustrados, uno de los álbumes más leídos en familia en todo el mundo.

El autor, Steve Smallman, ha venido con dos novedades: la continuación del universo de la ovejita y una nueva obra que celebra la aceptación del diferente. Smallman cree que los dibujos son esenciales para los niños, ya que les permiten reconocerse en los personajes y desarrollar su capacidad de empatía. También es un firme defensor de que los niños aprendan a dibujar, ya que les ayuda a desarrollar su creatividad y confianza en sí mismos.

Este año, la Feria del Libro del Retiro también cuenta con la presencia de otros grandes autores de literatura infantil y juvenil, como Harriett Muncaster, que celebra la primera década de su exitosa serie y presenta una nueva obra que fomenta la aceptación de uno mismo. Laura Fernández, una joven autora que debuta en literatura infantil con su obra 'Diminuta casa encantada', también estará presente en la feria.

Además, la familia Olmedo-Santos, compuesta por la madre, Laura Fernández, y su hijo, Adrián Olmedo, que coescribió la obra ganadora del XXIII premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil, también estará firmando en la feria. Cornelia Funke, una de las autoras internacionales más destacadas, también estará presente en la feria, donde disfrutará del certamen literario madrileño.

Para ella, la Feria del Libro del Retiro es un lugar mágico donde la literatura se vuelve real y los libros se convierten en un juego en sí mismos





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