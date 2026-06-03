La Feria del Libro de Vallecas sufre una pérdida de tirón y atractivo

La Feria del Libro de Vallecas, pionera en su edición de 2019, ha sufrido una pérdida de atractivo y participación en los últimos años. El evento ha sido escenario de varias controversias recientes, incluyendo la supuesta

Librerías, editoriales y asociaciones del distrito de Madrid lamentan la constante pérdida de tirón de la Feria del Libro de Puente de Vallecas. Según diversas fuentes, la progresiva pérdida de fuelle y de tirón en lo que a asistencia o impacto mediático se refiere se debe a una falta de difusión que niegan desde la Junta de Puente de Vallecas o a un viraje ideológico distante de los vecinos y clave en el estallido de varias controversias recientes.

La Feria del Libro de Vallecas, pionera en su edición de 2019, ha sufrido una pérdida de atractivo y participación en los últimos años. El pasado 10 de mayo, apenas seis personas acudieron a la firma del escritor Juan Gómez-Jurado en una jornada lluviosa.

Sin embargo, este año ha sido especialmente polémico debido a la supuesta





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