La Feria de San Isidro 2026 en Las Ventas de Madrid

La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid vuelve a abrir sus puertas este jueves 28 de mayo para celebrar la Feria de San Isidro, un evento taurino que atrae a cientos de miles de personas cada año.

La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid vuelve a abrir sus puertas este jueves 28 de mayo. El histórico ruedo acoge una nueva cita de la temporada taurina en el marco de la Feria de San Isidro, un motivo de fiesta en la capital durante todo el mes.

Un año más se celebra la tradicional Corrida de la Prensa. El cartel para hoy presenta tres nombres que prometen un espectáculo épico y poner en pie al ruedo. Estos diestros combinan legado y promesa, el peso de una trayectoria de leyenda y la ilusión de los primeros retos frente a una plaza de la fama de Las Ventas. Más de 23.000 personas presenciarán hoy el hacer de Diego Urdiales, Roca Rey y Bruno Aloi, que confirma alternativa.

Se calcula que durante los meses de mayo y junio medio millón de personas se sumarán a esta feria taurina que es una de las más importantes de nuestro país. Varias jornadas, como la de hoy, ya han colgado el cartel de Recordemos que San Isidro 2026 se lleva a cabo en la emblemática plaza madrileña desde el 8 de mayo hasta el 14 de junio.

Durante este período, se celebrarán 28 festejos, que incluyen 23 corridas de toros, 2 festejos de rejones y 3 novilladas con picadores. La jornada, dedicada a la prensa madrileña, parece tan prometedora como la de ayer con Isaac Fonseca, Molina y Jarocho, el horario habitual de las corridas del abono en estos días del ciclo madrileño. Las Ventas volverá a medir el pulso de una temporada que termina una de sus semanas centrales. Viernes 29.

Toros de Garcigrande para Morenito de Aranda, Alejandro Talavante y Pablo Aguado. Domingo 31. Toros de Adolfo Martín para Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña. Precios de las entradas a Las Ventas por la Feria de San Isidro de Madrid Los aficionados para tener acceso a estos festejos tendrán a su disposición entradas a precios que oscilan entre los 50 euros, las más baratas, para los puestos más privilegiados.

Siempre y cuando permanezcan atentos a adquirir una entrada antes de que se agote el papel, como parece que va a ocurrir. Los que no puedan estar en primera fila, también podrán ver el último espectáculo de la Feria de San Isidro a través de Este jueves se podrá seguir en directo la corrida de Las Ventas en TLMad, el espacio que ofrecerá la retransmisión íntegra de la Feria de San Isidro.

Además, cada corrida podrá verse bajo demanda durante siete días tras su emisión. La Feria de San Isidro se celebra anualmente en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid. Su origen se remonta a, cuando se estableció el ciclo en honor a San Isidro Labrador, el patrón de la capital.

Desde entonces, ha pasado casi un siglo durante el que ha crecido en popularidad y prestigio, hasta convertirse en la feria con mayor número de festejos de la ciudad.

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