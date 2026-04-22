La Feria de Abril de Sevilla vibra con el inicio de sus corridas estelares en la Maestranza

La Real Maestranza de Sevilla vive una semana crucial con la Feria de Abril, presentando carteles de lujo con figuras del toreo y una altísima afluencia de público.

La emblemática plaza de la Real Maestranza de Sevilla ha vuelto a abrir sus puertas este lunes 20 de abril, marcando el inicio de uno de los periodos más intensos y esperados de la temporada taurina española. En el marco incomparable de la Feria de Abril, el histórico ruedo se convierte una vez más en el epicentro de la cultura y la tradición sevillana, congregando a miles de aficionados que llegan desde todos los rincones del mundo para presenciar el arte del toreo.

Este año, la expectación es máxima, ya que la programación ha sido diseñada para combinar el legado de las grandes figuras consagradas con el ímpetu y la frescura de las jóvenes promesas que buscan consagrarse en una de las plazas más exigentes y prestigiosas del planeta. El cartel de esta jornada inaugural ha sido recibido con un entusiasmo arrollador, logrando colgar el ansiado cartel de no hay billetes en las categorías principales, lo que demuestra la vigencia y el atractivo de la fiesta brava en la capital hispalense. Más de 12.000 espectadores se darán cita para observar el desempeño de maestros como Morante de la Puebla, cuya vuelta al ruedo ha generado una enorme expectación, acompañados por el talento consolidado de Borja Jiménez y la valentía de Tomás Rufo. Se estima que, a lo largo de todo el mes de abril, cerca de 200.000 personas pasarán por la Maestranza, consolidando este ciclo como uno de los eventos económicos y culturales más relevantes de nuestro país, inyectando vida y actividad a toda la ciudad. La actividad no se detiene en la Maestranza, ya que el calendario de los próximos días promete mantener el pulso vibrante de la afición. El miércoles 22 de abril, la plaza recibirá a Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda frente a reses de El Parralejo, en una tarde que se perfila como un duelo de altura tras el éxito de los festejos anteriores con espadas como José María Manzanares, Alejandro Talavante y Daniel Luque. El resto de la semana contará con nombres propios fundamentales como Roca Rey, Juan Ortega y Pablo Aguado, quienes se enfrentarán a ganaderías de renombre como Victoriano del Río, Juan Pedro Domecq y La Quinta. Con precios que oscilan entre los 58 y los 194 euros, el acceso a estos festejos es un bien preciado, aunque para quienes no logren estar presentes físicamente, existe la posibilidad de disfrutar de cada faena a través de la cobertura televisiva y digital de OneToro TV y la cadena À Punt, garantizando que nadie se pierda la magia de este evento histórico





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