La Fed mantiene tipos en el 3,5% pero anticipa subidas; el Banco de Inglaterra los sostiene en el 3,75%

La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene la tasa de interés en el 3,5% aunque señala posibles alzas este año, mientras el Banco de Inglaterra la mantiene en el 3,75% por cuarta vez consecutiva con una votación dividida, en medio de datos de inflación moderada y un mercado laboral tenso.

La Reserva Fed eral de Estados Unidos ( Fed ) ha decidido mantener la tasa de interés en el 3,5%, pero ha abierto la puerta a posibles subidas a lo largo de este año.

Esta decisión se produce en un contexto de persistencia de presiones inflacionarias, aunque se observa cierta moderación en algunos componentes. Simultáneamente, el Banco de Inglaterra ha seguido una línea similar y ha mantenido su tipo de interés oficial en el 3,75% por cuarta vez consecutiva.

La votación en el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra fue de siete miembros a favor de mantener los tipos y dos en contra, quienes preferían un aumento de 25 puntos básicos hasta el 4%. Esta decisión se adopta un día después de que se conocieran datos de inflación en el Reino Unido que se contuvieron inesperadamente en el 2,8%, alineándose con la tendencia a la baja a nivel global.

No obstante, el mercado laboral muestra cierta fortaleza, con un número de vacantes que, aunque ha registrado una disminución hasta su nivel más bajo en cinco años, se mantiene por encima de lo esperado, lo que sugiere tensiones subyacentes en el empleo. El Banco de Inglaterra también revisó a la baja su pronóstico de inflación para finales de año, situándolo en el 3,25%, frente al 3,6% que proyectaba en abril.

La entidad reconoce que la caída reciente en los precios del petróleo es un factor favorable, pero advierte que estos siguen estando por encima de los niveles previos al conflicto en Ucrania, lo que alimenta expectativas de que podrían persistir algunas presiones inflacionarias. En sus declaraciones, un portavoz del banco señaló que, dado el contexto de debilidad en la economía real y la incertidumbre sobre la magnitud y duración de dichas presiones, mantener los tipos es una forma adecuada de abordar la disyuntiva entre controlar la inflación y apoyar el crecimiento.

La institución también considera que el aumento en el rendimiento de la deuda pública, impulsado en parte por expectativas inflacionarias vinculadas a tensiones geopolíticas en Oriente Medio, es un fenómeno a monitorear. Tras estos anuncios, la libra esterlina se depreció un 0,6% frente al dólar estadounidense y un 0,3% frente al euro, mientras que el principal índice de la Bolsa de Londres, el FTSE 100, retrocedió un 1% en el momento de publicarse esta información.

Analistas como Jon Klein, de Bank of America, han comentado que las empresas parecen cómodas con los niveles actuales de los tipos de interés, lo que sugiere que la postura restrictiva de los bancos centrales no está generando tensiones significativas en el sector corporativo por el momento





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