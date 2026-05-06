La Familia Real española se une a la histórica visita del Papa a España en una agenda repleta de actos religiosos y protocolarios

La visita del Papa a España durante una semana contará con la participación activa de la Familia Real en varios actos clave, desde la llegada del Santo Padre hasta su despedida, incluyendo misas, encuentros con autoridades y ceremonias religiosas en Madrid y Barcelona.

La visita del Papa a España se perfila como un acontecimiento histórico que se extenderá durante una semana completa, con una agenda repleta de actos religiosos y protocolarios.

La Familia Real española ha mostrado su compromiso con este evento, participando en varios momentos clave de la agenda oficial, que ha sido revelada por el Vaticano. Según fuentes de la Casa Real, el sábado 6 de junio, los Reyes recibirán al Santo Padre a su llegada al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 10:30 horas.

Posteriormente, a las 11:30 horas, los Reyes, junto a la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, recibirán oficialmente a León XIV en el Palacio Real. En este encuentro, se llevará a cabo la visita de cortesía del Papa y su encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado en España.

La agenda incluye un discurso ante las Cortes, un encuentro con presos y un enfoque especial en la inmigración, reflejando la intensa labor pastoral del Pontífice. Al día siguiente, los Reyes y sus hijas asistirán a la Santa Misa en la Plaza de Cibeles a las 10:00 horas, un evento que se espera congregue a cerca de un millón de personas en el centro de Madrid, seguido de una procesión por motivo del Corpus.

El lunes 8 de junio, la Reina Doña Sofía participará en la oración y el homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena a las 18:00 horas. El miércoles 10 de junio, los Reyes Don Felipe y Doña Letizia asistirán a una segunda misa en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona a las 19:30 horas.

El viernes 12 de junio, la Reina Doña Sofía estará presente en la ceremonia de despedida del Santo Padre en el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna a las 14:30 horas. Esta visita cierra un año de estrechos contactos entre la Casa Real y el Vaticano, destacando la participación de los Reyes en la proclamación de León XIV como Papa y su posterior recepción en el Vaticano en marzo.

La Reina de España, como reina católica, tiene el privilegio de vestir de blanco ante el Santo Padre, un detalle que subraya la importancia de este encuentro. La correspondencia entre el Rey Don Felipe y el Pontífice, incluyendo una carta personal del monarca, ha sido clave para organizar esta visita, que promete ser un momento memorable en la relación entre España y la Santa Sede





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