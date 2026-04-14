La Familia Michoacana, señalada como responsable de la desaparición del alcalde de Taxco y su padre

Autoridades mexicanas apuntan a La Familia Michoacana como el grupo detrás de la desaparición del alcalde de Taxco, Guerrero, y su padre, quienes fueron encontrados con vida después de un operativo en el Estado de México. El caso resalta la inseguridad en Guerrero.

Las autoridades mexicanas señalaron este martes a La Familia Michoacana como el grupo criminal presuntamente responsable de la desaparición del alcalde de Taxco , Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, Juan Vega Arredondo. Este suceso, que generó gran preocupación, tuvo lugar durante el fin de semana en el estado de Guerrero , ubicado al sur del país. Omar García Harfuch , secretario de Seguridad federal, informó que ambos hombres fueron localizados con vida en el Estado de México, colindante con Guerrero . Este hallazgo se logró gracias a un operativo de búsqueda en el que participaron diversas instituciones de seguridad y justicia, tanto a nivel federal como local.

Durante la conferencia de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch detalló que el padre del alcalde fue interceptado el sábado mientras transitaba por la carretera que conecta Taxco con Cuernavaca, una ciudad del estado de Morelos. Los secuestradores, según el secretario, no exigieron rescate por él. Al día siguiente, las autoridades encontraron su vehículo. Acto seguido, el alcalde inició la búsqueda de su progenitor, pero lamentablemente, también desapareció horas después, intensificando la incertidumbre y la preocupación de la población. Tras estos acontecimientos, se coordinaron varias instituciones y desplegaron un operativo exhaustivo que culminó con el rescate de ambos individuos en el Estado de México. Posteriormente, fueron trasladados de vuelta a Guerrero para continuar con las investigaciones y garantizar su seguridad. 'Estas operaciones continúan para identificar y detener a los responsables de estos hechos', afirmó García Harfuch, añadiendo que 'todo indica' la participación de La Familia Michoacana en el crimen, un grupo criminal que ha sembrado el terror en varias zonas del país.

La Familia Michoacana, conocida por su amplia presencia en el sur de México, es una organización delictiva que, de acuerdo con Insight Crime, una organización no gubernamental que monitorea el crimen en América Latina, se dedica a actividades ilícitas como el narcotráfico, el secuestro y la extorsión. Actualmente, la estructura de liderazgo de este grupo es incierta, debido a las disputas internas generadas tras la muerte de Nazario Moreno, alias 'el Chayo', en 2014, lo que provocó una lucha entre facciones rivales por el control del territorio y las actividades criminales. García Harfuch aseguró que la Fiscalía de Guerrero continúa investigando el caso, buscando esclarecer los detalles de los secuestros y asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia y castigados. El domingo, la Fiscalía emitió una ficha de búsqueda para el padre del alcalde, lo que refleja la urgencia y la gravedad de la situación. CNN intentó obtener más información sobre lo sucedido, contactando tanto a la Fiscalía como a la Alcaldía de Guerrero, pero aún está a la espera de una respuesta oficial para complementar la información y ofrecer una cobertura completa del incidente y sus implicaciones.

El municipio de Taxco, con una población que supera los 105,000 habitantes según el censo de 2020, es un importante centro turístico en el estado de Guerrero, un estado que lamentablemente se caracteriza por problemas de inseguridad derivados de la actividad de grupos criminales. La persistencia de la violencia y el crimen organizado en Guerrero ha afectado gravemente la calidad de vida de sus habitantes y ha socavado la confianza en las instituciones. Datos oficiales revelan que, tan solo entre enero y febrero, se registraron 143 homicidios dolosos, lo que subraya la necesidad de implementar estrategias efectivas para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de la población. La situación en Guerrero es un claro ejemplo de los desafíos que enfrenta México en su lucha contra el crimen organizado y la importancia de la coordinación entre las diferentes instancias gubernamentales para proteger a los ciudadanos y restablecer el estado de derecho. El rescate del alcalde y su padre representa un rayo de esperanza, pero también pone de manifiesto la necesidad de abordar las causas subyacentes de la violencia y la impunidad que aquejan a la región.





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