La familia Brenninkmeijer toma el control del Mercado de San Miguel, un hito en el mercado gastronómico madrileño

La familia Brenninkmeijer, dueños de C&A, ha inyectado capital en el Mercado de San Miguel, valorado en 200 millones de euros, modificando la estructura accionarial del emblemático mercado madrileño. Redevco sigue al frente de la gestión.

El emblemático Mercado de San Miguel, ubicado junto a la Plaza Mayor de Madrid, ha experimentado un cambio significativo en su estructura accionarial. Si bien la gestora de activos inmobiliarios Redevco , aún figura formalmente como propietaria, la realidad revela una reconfiguración financiera.

La familia neerlandesa Brenninkmeijer, conocida por su participación mayoritaria en la cadena textil C&A, se ha hecho con una parte importante del capital del mercado, según fuentes cercanas al proceso de venta. Este movimiento financiero representa una nueva etapa para el Mercado de San Miguel, un espacio que ha sabido consolidarse como un punto de encuentro gastronómico de referencia en la capital española.\Redevco, también vinculada a la familia Brenninkmeijer, adquirió el Mercado de San Miguel en 2017 por 70 millones de euros, aunque la inversión original contó con la participación del fondo estadounidense Ares, quien aportó el 75% del capital. Ante la fuerte revalorización del activo, Redevco contrató a la consultora JLL para facilitar la venta. Sin embargo, en lugar de una venta completa, se produjo un cambio en la composición del capital. Ares cedió su participación, y los Brenninkmeijer, a través de su vehículo de inversión familiar Anthos, tomaron el control del 75% del capital. El mercado fue valorado en 200 millones de euros, según estimaciones de Expansión. Redevco, con su experiencia en la gestión de activos inmobiliarios, seguirá operando el mercado a través de su filial Aleda Investment. La familia Brenninkmeijer, a través de sus diversas inversiones, mantiene una importante presencia en el mercado inmobiliario español y a nivel global, con una fortuna estimada en decenas de miles de millones de dólares.\El Mercado de San Miguel, desde su revitalización en 2009, se ha convertido en un destino turístico y gastronómico de primer nivel. La reinauguración del mercado, tras un período de obras en 2024 y principios de 2025, resalta su importancia como motor económico. La filial Aleda Investment reportó ingresos por arrendamientos de 10,25 millones de euros en 2024, un aumento significativo con respecto a años anteriores. Este edificio, declarado Bien de Interés Cultural y con una rica historia que se remonta a 1916, alberga una treintena de puestos de comida y delicatessen, ofreciendo una experiencia culinaria única. El Mercado de San Miguel continúa atrayendo a visitantes locales e internacionales, consolidando su posición como un icono de Madrid y un ejemplo de éxito en el sector gastronómico





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