La corrida de toros ha sido un momento crucial en la vida de los toreros, y la faena de Emilio de Justo al cuarto jandilla ha sido un momento que no se olvidará pronto. A pesar de las protestas de Lacerado, Emilio de Justo logró convencer a todos con sus arrancadas francas y alegres, su prontitud y la casta de toro bravo en sus embestidas. La faena fue intensa y creciente, con hasta seis muletazos, y la exigencia plena del astado. Los remates de las tandas fueron variados y llenos de torería, con variedad en los movimientos y la variedad de estocadas. El cielo de Madrid se acercaba y todo parecía estar dispuesto para alcanzar la gloria. Sin embargo, la decepción de los tendidos tras la feísima estocada trasera fue mayor a la del propio Emilio. El sexto toro, de Santiago Domecq, se lanzó al pecho de Emilio de Justo al primer lance, y lo derrotó con un derrote seco que lo cogió de lleno. El torero fue arrastrado en angustiosos segundos y solo logró soltarse más allá de los medios. Otro milagro divino fue el que salvó a Víctor, que logró plantarle cara al astado con la muleta, a pesar de que el pitón izquierdo lo rebanó y lo prendió en terrible imagen. El chaleco de Víctor quedó hecho trizas, pero él logró salir vivo. Sin embargo, la espada le privó de rematar su épica. El tercero de los toros se apagó pronto por el pitón izquierdo, y Emilio de Justo no regateó esfuerzos para ligar con la mano derecha. Pero la corrida terminó con una decepción general, y los toreros se fueron con la cabeza baja. La próxima corrida será en Madrid, y todos esperan que sea un éxito.

La faena de Emilio de Justo al cuarto jandilla fue un momento crucial en la corrida de toros . A pesar de las protestas de Lacerado , el torero logró convencer a todos con sus arrancadas francas y alegres, su prontitud y la casta de toro bravo en sus embestidas.

La faena fue intensa y creciente, con hasta seis muletazos, y la exigencia plena del astado. Los remates de las tandas fueron variados y llenos de torería, con variedad en los movimientos y la variedad de estocadas. El cielo de Madrid se acercaba y todo parecía estar dispuesto para alcanzar la gloria.

Sin embargo, la decepción de los tendidos tras la feísima estocada trasera fue mayor a la del propio Emilio. El sexto toro, de Santiago Domecq, se lanzó al pecho de Emilio de Justo al primer lance, y lo derrotó con un derrote seco que lo cogió de lleno. El torero fue arrastrado en angustiosos segundos y solo logró soltarse más allá de los medios.

Otro milagro divino fue el que salvó a Víctor, que logró plantarle cara al astado con la muleta, a pesar de que el pitón izquierdo lo rebanó y lo prendió en terrible imagen. El chaleco de Víctor quedó hecho trizas, pero él logró salir vivo.

Sin embargo, la espada le privó de rematar su épica. El tercero de los toros se apagó pronto por el pitón izquierdo, y Emilio de Justo no regateó esfuerzos para ligar con la mano derecha. Pero la corrida terminó con una decepción general, y los toreros se fueron con la cabeza baja. La próxima corrida será en Madrid, y todos esperan que sea un éxito





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