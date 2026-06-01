La fábrica de vehículos de Galicia, un proyecto estratégico para la región

El proyecto de la fábrica de vehículos en Galicia cuenta con un presupuesto inicial de 200 millones de euros y se prevé la creación de más de 2.300 empleos directos.

El proyecto de la fábrica de vehículos en Galicia , el primero de su tipo en España, cuenta con un presupuesto inicial de 200 millones de euros y se prevé la creación de más de 2.300 empleos directos.

La previsión de producción anual es de 120.000 vehículos. Las obras para la puesta en marcha de la fábrica se iniciarán en 2027 y se espera que esté operativa antes de que termine 2028. El Gobierno gallego ha declarado esta planta como un proyecto estratégico para la región.

El presidente gallego ha expresado su agradecimiento al Gobierno central por su implicación y colaboración, que ha sido ejemplar para conseguir que la planta de Galicia se convierta en el centro logístico e industrial principal. La planta de Galicia ensamblará vehículos para evitar los impuestos extraordinarios que se aplican a los vehículos chinos.

Al montar los vehículos directamente en España, la firma cumple con los requisitos de inversión y producción local, lo que le permite considerar a sus automóviles como 100% europeos y exentos de estos impuestos. Además, la fábrica también se convertirá en un centro de investigación y desarrollo, lo que generará empleos y contribuirá al crecimiento económico de la región.

La inversión en la fábrica también beneficiará a la economía local, ya que se prevé que la planta genere empleos directos y indirectos en la región. El proyecto de la fábrica de vehículos en Galicia es un paso importante para la región y se espera que genere crecimiento económico y empleo en la zona.

El presidente gallego ha apuntado que aún queda un trabajo largo y concienzudo para que la planta esté operativa, pero se mantiene optimista sobre el futuro del proyecto. La fábrica también se convertirá en un polo de atracción para la inversión extranjera y se espera que genere crecimiento económico no solo en la región, sino también en la región vecina.

La inversión en la fábrica también se espera que genere empleo en la región, ya que se prevé que la planta genere empleos directos e indirectos en la zona. El proyecto de la fábrica de vehículos en Galicia es un ejemplo de cómo la inversión en la región puede generar crecimiento económico y empleo. La fábrica también se convertirá en un centro de investigación y desarrollo, lo que generará empleos y contribuirá al crecimiento económico de la región.

El presidente gallego ha expresado su agradecimiento al Gobierno central por su implicación y colaboración, que ha sido ejemplar para conseguir que la planta de Galicia se convierta en el centro logístico e industrial principal. La inversión en la fábrica también beneficiará a la economía local, ya que se prevé que la planta genere empleos directos e indirectos en la región.

El proyecto de la fábrica de vehículos en Galicia es un paso importante para la región y se espera que genere crecimiento económico y empleo en la zona. El presidente gallego ha apuntado que aún queda un trabajo largo y concienzudo para que la planta esté operativa, pero se mantiene optimista sobre el futuro del proyecto





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