La externalización de servicios hospitalarios en Aragón: un millón de euros para Ribera Salud

El Servicio Aragonés de Salud ha adjudicado un nuevo contrato a Ribera Salud para cubrir consultas de Otorrinolaringología y Urología en el Hospital de Barbastro. Este contrato suma a otros anteriormente adjudicados y supone un valor estimado de 836.577 euros. La externalización de servicios hospitalarios en Aragón ha generado un debate sobre la privatización de la sanidad pública.

El Servicio Aragonés de Salud ha adjudicado un nuevo contrato a Ribera Salud para cubrir consultas de Otorrinolaringología y Urología, así como guardias de Urología, en el Hospital de Barbastro.

Este contrato se suma a otros anteriormente adjudicados en diferentes hospitales de la comunidad, y supone un valor estimado de 836.577 euros. Desde abril de 2025, el Gobierno de Aragón ha adjudicado a Ribera Medical S.L. U. y a Torrevieja Salud S.L. U. contratos para la prestación de servicios asistenciales en cinco hospitales y sectores sanitarios aragoneses por un importe adjudicado de 1.803.588 euros.

En el Sector Sanitario de Huesca, Ribera asumió consultas externas de Rehabilitación y Otorrinolaringología por 164.175 euros. En el Hospital de Barbastro, recibió una primera adjudicación de 192.000 euros para consultas externas de Otorrinolaringología, Rehabilitación y Urología, a la que se sumó posteriormente un segundo contrato de 288.250 euros para realizar 5.500 consultas de Otorrinolaringología y Urología y 62 guardias médicas de Urología.

En el Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel, la compañía obtuvo un contrato de 398.370 euros para consultas externas y visitas en planta de Medicina Física y Rehabilitación, Otorrinolaringología y Dermatología, además de tres adjudicaciones sucesivas para cubrir guardias médicas de Ginecología, Anestesia y Urología, por un importe conjunto de 398.100 euros. En el Sector Sanitario de Calatayud, se adjudicó un contrato de 140.318,68 euros para consultas externas de Traumatología, atención de urgencias traumatológicas y realización de procedimientos quirúrgicos con hospitalización.

Finalmente, en el Hospital de Alcañiz, Ribera recibió una adjudicación de 222.374,53 euros para prestar consultas externas, atención urgente e intervenciones quirúrgicas de Cirugía Ortopédica y Traumatología. En total, los contratos ya adjudicados a Ribera y Torrevieja Salud suman 1.803.588 euros, mientras que su valor estimado, incluyendo las posibles prórrogas previstas en los pliegos, alcanza los 2.987.830 euros.

El contrato en el Hospital de Barbastro se tramitó por la vía de urgencia debido a la imposibilidad de garantizar la atención con medios propios. La Gerencia del Sector Sanitario considera imprescindible recurrir a la contratación externa de facultativos para mantener la actividad del hospital. El contrato tendrá una duración inicial de seis meses, prorrogable por otros seis.

Establece un precio máximo de 30,90 euros por consulta tanto en Otorrinolaringología como en Urología y prevé la realización de 3.000 consultas de ORL y 2.500 de Urología entre junio y diciembre. A ello se añaden las guardias médicas de Urología, cuya remuneración oscilará entre 1.750 y 2.350 euros por turno, en función de su duración. Ribera Medical fue la única empresa que ha presentado oferta al concurso y prestará el servicio dentro de las instalaciones del Hospital de Barbastro.

La adjudicación se resolvió mediante procedimiento abierto y la valoración otorgaba un peso destacado a la organización del servicio, la continuidad del equipo médico y la disponibilidad de consultas durante toda la semana. La oferta económica y la experiencia profesional completaban los criterios de puntuación. El modelo externalizado incrementa el coste de las guardias en más de 100.000 euros en apenas seis meses respecto a una estimación equivalente dentro de la sanidad pública.

No obstante, la Administración justifica esta fórmula por la necesidad de garantizar la asistencia sanitaria ante la falta inmediata de especialistas, aunque la documentación no detalla las causas concretas de ese déficit ni las alternativas estudiadas dentro del sistema público. En conjunto, la sucesión de adjudicaciones convierte a Ribera Salud en la principal beneficiaria de la externalización de servicios hospitalarios en Aragón y sitúa la cuantía de sus contratos por encima del millón de euros, con posibilidad de superar los 1,2 millones si se ejecutan todas las prórrogas previstas





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ribera Salud Servicio Aragonés De Salud Externalización De Servicios Hospitalarios Privatización De La Sanidad Pública Aragón

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fiscalía pide absolución de David Sánchez y critica conjeturas del PP y acusaciones ultrasLa Fiscalía solicita la absolución del investigado David Sánchez y rechaza las teorías del Partido Popular y las acusaciones de los ultras, mientras el presidente gallego Alfonso Rueda evita comentar si los escándalos de Ribera Salud han impulsado la salida masiva de pacientes del centro privado Povisa hacia la sanidad pública en Vigo, cuyo número de usuarios ha caído a 102.000, el nivel más bajo de su historia.

Read more »

Sequías de viento: la amenaza para la energía eólica y la salud que vigila el CSICUn estudio liderado por el Centro de Investigaciones Sobre Desertificación (CIDE), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universitat de València...

Read more »

El Gobierno destina 168 millones a climatización y eficiencia energética en hospitales y centros de saludLas actuaciones se financiarán con el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) y vendrán acompañadas de otra línea de 200 millones para colegios y otros centros educativos públicos

Read more »

Bruselas ordena a Meta que devuelva el acceso gratuito a WhatsApp a asistentes de IA rivales como ChatGPTTeresa Ribera justifica la imposición de medidas cautelares a la empresa de Mark Zuckerberg por la necesidad de 'evitar un daño grave e irreparable' en un mercado emergente.

Read more »