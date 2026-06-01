La exmilitante socialista Leire Díez en el centro de la relación entre Oliver y Koldo

La exmilitante socialista Leire Díez fue clave en la relación entre el abogado Ismael Oliver y el exasesor de Ábalos, Koldo García. Según fuentes del caso, Leire acompañó a Koldo a las oficinas de Oliver para controlar sus movimientos.

La exmilitante socialista Leire Díez fue clave en la relación entre el abogado Ismael Oliver y el exasesor de Ábalos, Koldo García . Según fuentes del caso, Leire acompañó a Koldo a las oficinas de Oliver para controlar sus movimientos.

El objetivo era evitar que la corrupción escalara en otros altos cargos socialistas. Sin embargo, Koldo se enfadó con Oliver porque no quería aceptar un trato con la Fiscalía. El trato consistía en que Koldo y Ábalos reconocieran los delitos y dejaran que la corrupción no escalara a otros cargos del PSOE. El juez Pedraz sostiene que Oliver intentó condicionar la actuación del fiscal Grinda utilizando el testimonio de una mujer, Leire Díez.

Además, se sugiere que Leire intentó que Nervis Villalobos, viceministro de Energía de Hugo Chávez, lograra una pronta resolución de su expediente de concesión de nacionalidad española y la titularidad de cuentas bancarias en España. Sin embargo, fuentes del caso sugieren que Leire no formalizó nada de lo que prometió y que su relación con Oliver fue una estrategia para vender humo





abc_cultura / 🏆 62. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Leire Díez Ismael Oliver Koldo García PSOE Corrupción

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Leire Díez intentó 'limpiarlo todo' en una trama de chantajes y filtraciones contra el PSOE y el PPLeire Díez lideró una operación para desestabilizar investigaciones judiciales mediante el chantaje a fiscales, la desacreditación de jueces y la manipulación de escándalos políticos, con el objetivo de proteger al PSOE y perjudicar al PP. La trama incluía contactos con figuras como el fiscal Luzón, el coronel Balas y el exdiputado del PP Francisco Martínez, y se desmoronó con el encarcelamiento de Cerdán en junio de 2025.

Read more »

Leire Díez, la 'fontanera del PSOE', vuelve a ser noticia tras el registro de FerrazLa UCO registró la sede del PSOE por orden del juez Santiago Pedraz. Leire Díez, investigada por una presunta trama para desestabilizar procesos judiciales contra el PSOE, niega pagos y evita identificar a un 'one'.

Read more »

Tubos Reunidos contrató cuatro años al ex jefe de la Sepi y cabecilla de la trama de Leire tras recibir el rescate estatal de 112,8 millonesEn aquella mañana del 13 de julio de 2021, el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas iba a decidir el primer rescate desde el parón que había...

Read more »

Ismael Serrano, el último cantautor político, habla de patriotismo y desencantoEl músico y escritor Ismael Serrano comparte sus reflexiones sobre la situación política actual y su desencanto con la izquierda, pero no renuncia a sus principios

Read more »