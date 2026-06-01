La ex asesora del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, es citada por el juez Peinado para una audiencia preliminar

La ex asesora del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha sido citada por el juez Juan Carlos Peinado para una audiencia preliminar en la que se analizará la ley del jurado. Gómez, junto con otros dos acusados, ha sido denunciada por la vulneración del derecho de defensa al recurrir el auto en el que el juez convoca a la audiencia.

La ex asesora del presidente del Gobierno, Begoña Gómez , ha sido citada por el juez Juan Carlos Peinado para una audiencia preliminar en la que se analizará la ley del jurado .

Gómez, junto con otros dos acusados, ha sido denunciada por la vulneración del derecho de defensa al recurrir el auto en el que el juez convoca a la audiencia. La defensa de Gómez argumenta que el juez no ha aceptado citar al codirector de la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Ruano, y que quiere que la esposa del presidente, su asesora Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés sean juzgados por un jurado popular.

Los tres están acusados de corrupción, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación por hechos relacionados a la cátedra que codirigió. Gómez rechaza estas imputaciones y subraya con varios informes periciales que no hubo perjuicio económico para la Complutense. El juez Peinado ha rechazado llamar a declarar a Ruano a petición de Gómez, lo que la defensa considera imprescindible para pronunciarse sobre la apertura del juicio oral.

Además, cuestiona que Peinado nunca haya citado a Ruano a lo largo de una instrucción de extraordinaria extensión y duración. Gómez ha recurrido su citación del 9 de junio y acusa al juez Peinado de llevar la causa a una velocidad de crucero. El caso ha generado polémica y ha sido objeto de críticas por parte de la oposición y algunos sectores de la sociedad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido defendido por su asesora, que ha asegurado que España es la locomotora del empleo en Europa. El ministro de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que el sistema judicial es imparcial y que se está trabajando para mejorar la eficiencia y la transparencia en los procesos judiciales. El caso sigue en curso y se espera que se resuelva en las próximas semanas





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