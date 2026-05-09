La evolución del salvajismo: Nueva visión cinematográfica de El señor de las moscas

Un análisis comparativo entre la clásica versión de Peter Brook y la nueva adaptación maximalista de Marc Munden sobre la obra de William Golding.

La obra seminal de William Golding , El señor de las moscas, publicada originalmente en 1954, ha servido como un espejo perturbador de la condición humana mucho antes de que el autor británico fuera laureado con el Premio Nobel de Literatura.

Una de las interpretaciones más incisivas de este relato fue la realizada por el dramaturgo Peter Brook en 1963. En aquella propuesta, Brook logró sintetizar la densidad de la novela en un formato breve y contundente de noventa minutos, superando con creces versiones posteriores, como la de Harry Hook en 1990.

El núcleo de la historia, que presenta a un grupo de niños ingleses varados en una isla desierta tras un accidente aéreo, se convierte en un estudio sobre la fragilidad de la civilización. A través de una estética en blanco y negro, Brook transformó la selva en un escenario casi expresionista, donde el uso estratégico de los primeros planos y las angulaciones bajas acentuaban la tensión psicológica.

La música de Raymond Leppard, que oscilaba entre marchas militares e himnos tribales, subrayaba la ruptura total de cualquier orden moral o racional, llevando al espectador a presenciar la caída inevitable hacia el abismo del poder y la violencia atávica. Décadas más tarde, el legado de Golding continúa resonando en la cultura contemporánea, habiendo influenciado producciones tan diversas como la serie Perdidos o el fenómeno reciente de Yellowjackets.

Ahora, el guionista Jack Thorne y el director Marc Munden se aventuran en una nueva adaptación que se aleja del minimalismo de Brook para abrazar un enfoque maximalista. Mientras que la versión de 1963 se refugiaba en las sombras y la austeridad cromática, la propuesta de Munden despliega una explosión de colores vibrantes que dotan a la imagen de una belleza sobrecogedora.

Esta elección no es meramente estética, sino narrativa: el colorido actúa como una trampa visual que muestra cómo un paraíso terrenal, un Edén aparentemente idílico, puede transformarse rápidamente en el escenario del infierno. La colorimetría se convierte así en una herramienta psicológica; por ejemplo, la recurrente asociación del personaje de Simon con el color rojo prefigura su trágico destino, vinculando su pureza con la sangre y la muerte.

Munden aprovecha el formato panorámico para exaltar la majestuosidad del paisaje, pero mantiene la capacidad de introspección mediante planos cerrados que capturan la alienación y la metamorfosis física y emocional de los niños. El apartado sonoro y el montaje de esta nueva versión refuerzan la sensación de desestabilización. La banda sonora, compuesta por Cristóbal Tapia de Veer con la colaboración de Hans Zimmer y Kara Talve, abandona la ortodoxia para adoptar un tono alucinatorio y antinaturalista.

En lugar de reproducir fielmente los sonidos ambientales de la selva, la música busca reflejar el estado mental de una tribu infantil que ha renunciado a la razón para entregarse al salvajismo. Este espíritu experimental se extiende a la edición, donde el uso de fundidos y transiciones no convencionales sugiere las perturbaciones psíquicas de los adolescentes.

La ruptura del orden social se manifiesta también en la narrativa visual: el paso de los uniformes escolares a las pinturas faciales y las pieles animales simboliza el despojo total de la civilización. Esta agresividad se hace palpable en escenas clave, como la asamblea del segundo episodio, donde el montaje frenético y el diseño sonoro —específicamente el ruido metálico de las piedras siendo afiladas por los seguidores de Jack— crean una atmósfera de hostilidad insoportable.

Así, la obra de Thorne y Munden no solo adapta un libro, sino que reinventa la experiencia del colapso moral, oponiendo el raciocinio desesperado de Piggy a la furia ciega de un grupo que ha olvidado lo que significa ser humano





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