La Europa Actual Aún Sigue Marcarada por la Herencia Colonial, Reflexiona Nueva Exposición

La exposición Poscolonial? en la Casa de la Historia Europea de Bruselas explora la persistente huella del colonialismo en la Europa contemporánea, invitando a la reflexión sobre su impacto en la sociedad, la cultura y las relaciones globales. A través de objetos históricos y arte contemporáneo, la muestra desafía narrativas dominantes y promueve un diálogo abierto sobre la justicia histórica y la reconciliación.

La sombra del pasado colonialista se cierne de manera ineludible sobre la Europa actual, planteando interrogantes sobre hasta qué punto su huella sigue moldeando la vida cotidiana de sus ciudadanos. ¿Cómo deben las instituciones museísticas, guardianas de un legado a menudo teñido por el expolio, abordar la presencia del colonialismo en las obras que exhiben? ¿Es suficiente con una mera exhibición o se requiere un compromiso más profundo para confrontar estas realidades? Estas preguntas resuenan con fuerza en la Casa de la Historia Europea en Bruselas, epicentro de la Unión Europea, donde la exposición ¿Poscolonial? —con su explícito signo de interrogación— se propone crear un espacio esencial para la reflexión europea sobre un capítulo histórico trascendental.

La muestra busca desentrañar cómo este legado, en muchos aspectos y para diversas naciones, aún permanece sin una asimilación completa o una aceptación plena. Constanze Itzel, directora de este museo vinculado al Parlamento Europeo, aunque con autonomía en su gestión, enfatiza la importancia de esta iniciativa. Según Itzel, al abordar la historia colonial de Europa, la Casa de la Historia Europea contribuye a corregir desequilibrios significativos en los relatos predominantes sobre el pasado del continente. Subraya que esta historia, caracterizada por la violencia, los genocidios y una explotación brutal de personas y recursos naturales a nivel global, forma parte integral de la historia europea que se extendió a lo largo de cuatro siglos.

La intención declarada de la exposición es desafiar las narrativas dominantes que, durante demasiado tiempo, han marginado y silenciado a diversas comunidades, dejándolas en la invisibilidad. Los signos de interrogación en el título de la exposición, que se extenderá hasta marzo de 2027, no son un mero recurso estilístico. Representan un esfuerzo deliberado para incitar al debate y a la reflexión desde el instante en que los visitantes cruzan el umbral, cuestionando la forma en que la representación de la historia influye en la configuración del mundo en el que vivimos. Kieran Burns, comisario jefe del museo, explica a EL PAÍS la intención de la muestra al formular preguntas clave a los visitantes: ¿Es la historia colonial algo estrictamente del pasado? ¿Persisten sus repercusiones en la actualidad?

Estas interrogantes son cruciales, ya que, como señala Ayoko Mensah, otra de las responsables de la exposición, se trata de una historia fundamental y central en la narrativa europea, pero que, paradójicamente, sigue siendo poco conocida y escasamente enseñada. Un museo como la Casa de la Historia Europea, inaugurado en 2017 con el propósito de presentar la historia del continente desde múltiples perspectivas, asume una doble responsabilidad. Por un lado, debe cumplir con su misión de exponer la historia europea en su totalidad. Por otro, tiene el deber de reconocer la magnitud y el papel central que desempeñó la historia colonial en la conformación de la Europa actual.

El objetivo último, como propone la muestra, es invitar a una reconsideración de lo que significa ser europeo, a un examen honesto de la posición de Europa en el escenario mundial y a la imaginación de nuevas formas de convivencia y coexistencia. La exposición no pretende únicamente juzgar, sino más bien reconocer, mostrar y relatar una realidad que, a menudo, resulta incómoda y ha sido insuficientemente explorada. Esto incluye la persistencia del racismo, un fenómeno que, como destaca Mensah, perdura hasta nuestros días. La exposición ilustra esta realidad a través de diversos testimonios y símbolos, incluyendo representaciones del rey Leopoldo II de Bélgica, manchadas de pintura roja o incluso derribadas, como eco de las protestas del movimiento Black Lives Matter en 2020.

El recinto histórico que alberga la exposición, situado estratégicamente cerca de las instituciones europeas y en la capital de Bélgica, una de las últimas grandes y brutales potencias coloniales de Europa, acoge una impresionante colección de casi doscientos objetos y documentos históricos que abarcan desde el siglo VII hasta la actualidad. A esta selección se suman veinticinco obras de arte contemporáneo de artistas que abordan la descolonización desde perspectivas multifacéticas: histórica, económica e incluso de género. Un ejemplo notable es el Vestido colonial de la artista británica Susan Stockwell, una escultura que utiliza mapas del imperio británico para recrear un vestido de moda a finales del siglo XIX, invitando a la reflexión sobre la opresión y la representación.

Obras como Botanist Kid, del británico-nigeriano Yinka Shonibare, invitan a meditar sobre el impacto climático derivado de la era colonial. Estas piezas contemporáneas se entrelazan con testimonios históricos de gran calado, como un registro de esclavos de Puerto Rico de 1867, cuando aún era colonia española, o mapas que evidencian el poderío colonial europeo bien entrado el siglo XX. La muestra también incluye un documento histórico de gran relevancia: la disculpa formal emitida por el Parlamento australiano a los pueblos indígenas en 2008.

Pinturas, fotografías, carteles, libros y hasta discos musicales conforman un recorrido crítico por las influencias, tanto conscientes como inconscientes, negativas y también positivas, que este pasado colonial ha ejercido sobre Europa en las últimas décadas y hasta el presente. La exposición, que requiere tiempo y dedicación para ser asimilada en su totalidad, se complementa con ocho relatos personales. Estos testimonios, presentados en vídeos de aproximadamente cinco minutos de duración, analizan de qué manera el colonialismo y sus secuelas han marcado la vida de los artistas, sus familias y su producción artística, ofreciendo una visión íntima y conmovedora de un legado que aún resuena en la Europa de hoy.





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