La estrategia socialista en Andalucía cuestionada

La campaña socialista en Andalucía, encabezada por María Jesús Montero, ha sido cuestionada por su preocupación por asuntos concretos y no haber sabido centrarse en sus postulados electorales, como la defensa del sector sanitario y la mala gestión de los servicios públicos. Además, la campaña de su rival, Antonio Pérez Reverter, ha aprovechado las debilidades de la candidatura socialista.

Vaya por delante el proceso de campaña para solicitar el voto a los socialistas tras los resultados electorales en Extremadura, Aragón y Castilla y León y la investigación en curso contra su ex secretario de organización, José Luis Ábalos, en el Tribunal Supremo.

Además del accidente ferroviario en Adamuz en el que murieron 46 personas y la gestión de los servicios públicos por parte del Ministro de Fomento, Óscar Puente. La estrategia diseñada para los comicios de Andalucía por parte de los socialistas, encabezada por la candidata del PSOE, María Jesús Montero, es la peor planteada en mucho tiempo.

Montero ha puesto en el centro de su campaña los asuntos espinosos y no ha sabido centrarse en defender la Sanidad pública, al recordar malversaciones de sus colaboradores por Hacienda y la mala gestión de la financiación autonómica durante su paso por la Vicepresidencia





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